Muere el pianista de jazz Ahmad Jamal a los 92 años

Ahmad Jamal recibió la distinción Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2007 y un premio Grammy por toda su carrera en 2017. Foto: Getty Images

Ahmad Jamal, famoso pianista, compositor y director de orquesta de jazz estadounidense, murió a los 92 años el domingo, según informes de prensa.

(Le recomendamos: Video: Dayana Jaimes recordó a Martín Elías en su sexto aniversario de fallecido)

La viuda de Jamal, Laura Hess-Hey, confirmó su muerte, informó The Washington Post, mientras que su hija Sumayah Jamal le dijo a The New York Times que la causa fue un cáncer de próstata.

Los medios de noticias musicales en Francia y Reino Unido también informaron sobre su muerte. Jamal era amigo de grandes de la música como Miles Davis e influyó en su trabajo y en el de otros músicos, incluido el pianista McCoy Tyner.

Nacido como Frederick Russell Jones en Pittsburgh, Jamal se convirtió al Islam en 1950. Ganó innumerables premios a lo largo de su carrera, entre ellos la prestigiosa distinción Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2007 y un premio Grammy por toda su carrera en 2017.

Afroestadounidense, comenzó su carrera en la década de 1940 durante la revolución del bebop y ayudó a atraer a un público más amplio al jazz. Su estilo se describe como basado en la sorpresa, las rupturas, el uso de los silencios, con acentos románticos, con un fraseo a la vez dinámico y ligero.

(Le puede interesar: Shakira no trasteó un árbol de Barcelona a Miami, la historia detrás de la foto)

The New Yorker dijo el año pasado que en la década de 1950 “su concepto musical fue una de las grandes innovaciones de la época”.

El álbum “Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me”, lanzado en 1958, marcó el comienzo de su éxito. Estuvo más de 100 semanas en la lista Billboard, el ranking estadounidense de los títulos más populares.

Según el New York Times, se convirtió en uno de los discos instrumentales más vendidos de la época. Docenas más siguieron en lo que The Times llamó un “catálogo repleto de joyas”.

En una entrevista con The Times a fines de 2022, Jamal dijo: “Sigo evolucionando, cada vez que me siento al piano”.

“Todavía se me ocurren algunas ideas nuevas”, agregó