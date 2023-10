Murió el actor estadounidense Matthew Perry, uno de los protagonistas de “Friends”

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969, en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos. Foto: Instagram @mattyperry4

Según el medio de noticias de entretenimiento TMZ, el actor de 54 años falleció, al parecer, por ahogamiento: fue encontrado en un jacuzzi de una casa en el área de Los Ángeles. Según las fuentes del medio ya citado, en el lugar no se encontraron sustancias alucinógenas y los servicios de emergencia acudieron por cuenta de una llamada por alarma de paro cardíaco.

El protagonista de la exitosa serie de los 90, Friends, se hizo visible por su papel en esta producción, que tuvo 10 temporadas y se convirtió en la plataforma principal para sus seis actores. A pesar de la grandísima acogida de la serie, protagonizada también por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Perry, este tuvo que lidiar con una fuerte adicción a la hidrocona (vicodin) y algunas otras sustancias, que saboteó muchos de los proyectos que quiso emprender. A pesar de esto, se mantuvo activo en algunas producciones de televisión y cine hasta 2017.

“‘Dios, haz conmigo lo que quieras. Pero, por favor, conviérteme en una persona famosa’, suplicaba Matthew Perry de rodillas tres semanas antes de que lo ficharan para Friends. Dios cumplió con su parte del trato, pero, como el actor recuerda con sarcasmo chandleriano en Amigos, amantes y aquello tan terrible (Contraluz Editorial), este ‘a veces podía ser misericordioso, pero otras no tenía ningún problema en que clavaran a su hijo en una puta cruz’, reportó el portal Cinemanía, sobre la crisis rebelada por el actor en su biografía publicada en 2012.

En 1997, y durante las grabaciones de Friends, el actor completó un programa de 28 días para superar su adicción a la hidrocona (vicodin). En el año 2000 sufrió una pancreatitis y en 2001 reingresó a rehabilitación por adicción a la hidrocona, la metadona, las anfetaminas y el alcohol. En 2018 fue operado por una perforación gastrointestinal.

El actor nació en el estado de Massachusetts, pero creció en Otawwa, Ontario. Sus padres se divorciaron antes de que cumpliera el primer año de vida y su mamá se desempeñó como secretaria de prensa del primer ministro canadiense Pierre Trudeau. Antes de iniciarse como actor fue aficionado al tenis, pero durante su tiempo como estudiante de secundaría participó en la producción La vida y muerte de Sneaky Fitch. A los 15 años se mudó a vivir con su padre y, un año después, hizo su primer casting que le consiguió un papel para la película Una noche en la vida de Jimmy Reardon.

Después de su participación en Friends, fue invitado a participar en programas como Boys Will Be Boys, Silver Spoons, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, entre muchas otras.

También interpretó papeles en películas de comedia como The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again, Getting In, entre otras.

El actor, quien alguna vez aseguró que se frustró en varias ocasiones por no lograr mantener una pareja estable, salió algún tiempo con Yasmine Bleeth, en 1995. La actriz Julia Roberts también fue su pareja entre 1995 y 1996. Años después, la actriz Lizzy Caplan fue confirmada como su pareja de 2006 a 2012. El actor terminó comprometiéndose con Molly Hurwitz en noviembre de 2020, pero en junio de 2021, Perry anunció que el compromiso se había cancelado.