Murió Jack Betts, actor de ‘Spiderman’, a los 96 años

La noticia fue confirmada por Dean Sullivan, su sobrino, quien aseguró que el legendario actor falleció mientras dormía en su casa en Los Osos, California. Aunque el deceso ocurrió el pasado 19 de junio, fue confirmado hasta ahora por The Hollywood Reporter.

¿Quién era Jack Betts?

La carrera del histrión, quien nació el 11 de abril de 1929 en Jersey City, EE.UU, alcanzó las seis décadas de historia. Comenzó en Broadway con la obra Richard III en 1953. Estudió en el Actors Studio, compartiendo aula con figuras como James Dean. Bajo el seudónimo Hunt Powers, destacó como protagonista en una serie de westerns italianos en los años 1960–1970, incluyendo Sugar Colt (1966), A Fistful of Death (1971) y Django and Sartana.

En 2002 interpretó al personaje Henry Balkan en Spider‑Man de Sam Raimi, memorable por la frase “You’re out, Norman” antes de su muerte en pantalla. También participó en otros proyectos importanes como Batman Forever, Batman & Robin, Falling Down, Gods and Monsters y 8MM.

Betts también se aventuró en la escritura dramática con su obra Screen Test: Take One, y continuó siendo muy activo en el mundo del teatro incluso en su edad avanzada. Mantuvo una amistad cercana con la actriz Doris Roberts, con quien vivió durante varios años.

Reconocido por su elegancia en el escenario, su profesionalismo y su capacidad de adaptación, Jack Betts ha dejado una huella imborrable en la historia del cine y la televisión. Como un actor de carácter, nunca dejó de trabajar ni de amar su pasión por la actuación.

