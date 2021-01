Murió la actriz Cicely Tyson, icono afroamericano de Hollywood

La actriz de 96 años, que recibió un Óscar honorífico en 2018, se destacó por sus participaciones en la película “Sounder” y en la serie “How to Get Away with Murder”.

La actriz Cicely Tyson murió este jueves a los 96 años, dejando atrás una larga carrera en cine y televisión, con trabajos como la película Sounder y la serie How to Get Away with Murder que le valieron un Óscar honorífico en 2018. (Le recomendamos: Demi Moore desfila para Fendi y sorprende por su rostro cincelado)

Su representante, Larry Thompson, confirmó el fallecimiento de la actriz, que se convirtió en un icono para la representación en pantalla de la comunidad afroamericana y nunca dejó de trabajar desde su primera aparición en el cine en el año 1959.

”He gestionado la carrera de la señorita Tyson durante más de 40 años y cada año ha sido un privilegio y un honor”, afirmó el representante en un comunicado que no especifica las razones de su muerte. (Le puede interesar: Murió Bruce Kirby, actor de “Colombo” y “La ley de Los Ángeles”)

Entre los trabajos más conocidos de Tyson figuran cintas de diferentes épocas como Sounder (1973), Fried Green Tomatoes (1991) y The Help (2011), así como series de televisión de la talla de House of Cards (2016) y How to Get Away with Murder (2015-2020).

Muchas estrellas de Hollywood deben a Tyson la posibilidad de combinar trabajos en el cine con personajes de la pequeña pantalla sin que ello mermara su prestigio. (Además: Estrella surcoreana Song Yoo-jung fue encontrada muerta a sus 26 años)

La actriz, cuando disfrutaba de una notable carrera en la gran pantalla, encarnó con éxito a Jane Pittman en la televisiva The Autobiography of Miss Jane Pittman (1974) y tuvo un papel muy destacado en la aclamada serie East Side/West Side (1963-1964). Ambos personajes acercaron su rostro a los hogares y se convirtió en un icono para el público afroamericano.

De hecho, Tyson continuó trabajando para la televisión muy recientemente en How to Get Away with Murder donde interpretaba a la madre del personaje protagonista, encarnado por Viola Davis. (Lea también: Robert de Niro y John Boyega protagonizarán “The Formula” para Netflix)

”Me hiciste sentir amada, vista y valorada en un mundo donde todavía hay un manto de invisibilidad para nosotras las chicas chocolate negro. Me diste permiso para soñar”, dedicó Davis a Tyson en una conmovedora publicación tras conocer su fallecimiento.

La actriz nunca se retiró, una voluntad que siempre expresó. Sus últimos créditos datan del año 2020 y esta misma semana publicó sus memorias, tituladas Just As I Am.

Cuando recibió el Óscar honorífico en 2018 aseguró: “Hay que tener fe y confianza, creer en lo que haces. Mamá, sé que no querías que me dedicara a esto, pero lo hice y aquí está (el Óscar). Siento que es una culminación”.