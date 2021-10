Nadia Sánchez y sus acciones a favor de la equidad de género

Esta mujer lidera el She Is Global Forum, evento sobre empoderamiento femenino con la participación de más de 200 “speakers” de 34 países, que se realizará en Barranquilla del 28 al 30 de octubre.

¿Por qué surge en usted el sueño de empoderar a las mujeres?

Soy hija de docentes y crecí en una familia resiliente. Mi papá siempre me impulsó a luchar por mis derechos como niña y mi madre ha trabajado toda su vida por apoyar a mujeres cabeza de familia. Mi sueño ha sido siempre dar oportunidades a niñas y mujeres para que tengan una vida más fácil de lo que nosotras la hemos tenido. Mi propósito ha sido dar poder y voz a quienes no tienen, porque de joven tuve muchísimas barreras y pienso que cuando damos herramientas a más mujeres y niñas, nos convertimos en el motor de cambio.

¿Qué es la sororidad para Nadia Sánchez?

La sororidad es ser coherente en el discurso de empoderamiento llevado a la acción, generar lazos de apoyo, crecimiento y empatía entre nosotras; es esa anhelada hermandad sin tapices ni formas que nos permite dar amor y respeto con nuestro género; es empatía y sabiduría para entendernos entre nosotras.

¿Qué es She Is Global Forum?

Desde su fundación, She Is es una organización que impacta a millones de vidas. Lo hemos hecho ya con programas globales, como el primero de las niñas tripulantes rumbo a la NASA. Ahora trascendimos a She Is Global Forum, un evento propio que será un foro disruptivo, innovador y, quizás, el más grande del hemisferio donde se combinan la magia, la inspiración, el emprendimiento y la unión hacia grandes acciones para la equidad y la igualdad.

¿Por qué se realiza en Colombia, más específicamente en Barranquilla?

Colombia es mi hogar, con She Is hemos llegado a 18 países contando nuestra historia. Estamos constituidos y trabajando muy fuerte en tres naciones más del hemisferio, pero elegir Colombia hace parte de visibilizar no solo nuestro talento, sino de vibrar con acciones hacia la equidad que lidera Colombia. Por su parte, Barranquilla es un ejemplo de la transformación social como ciudad y abre las puertas al mundo con mujeres exitosas que ha dejado esta tierra, es una ciudad que permite atraer oportunidades.

¿Qué va a pasar del 28 al 30 de octubre en Barranquilla?

Barranquilla vibrará por tres días con empoderamiento femenino. Tenemos conferencistas de 34 países, siendo un evento global que llegará a todos los rincones, tendremos más de 200 speakers, 160 sesiones en la agenda académica, naciones invitadas con grandes experiencias de innovación con equidad. Además, lanzaremos el primer libro de buenas prácticas en equidad de género en Colombia, elaborado junto a la Universidad de los Andes.

¿Cuáles son sus expectativas luego del She Is Global Forum?

Desde la fundación She Is siempre queremos llevar un mensaje que genere cambios, inspire a millones y realmente estos son los escenarios para empoderar, definir la agenda para que todas las acciones sean enfocadas hacia brindar más y mejores oportunidades para mujeres y niñas. Esperamos que todos los sectores se unan para afianzar el gran mensaje de reconocer a la mujer en todas sus aristas.

¿Por qué es importante empoderar a las mujeres y niñas?

Es tan importante desde que nacemos tener guías para nuestra toma de decisiones y luchar por nuestros sueños. Una mujer y niña empoderada sabe el curso de cómo cambiar la historia y eso permite que todo un país avance. Empoderar a la mujer es tan importante como el cumplimiento de una ley.

¿Cuál es la clave para que las mujeres puedan trabajar en todos sus frentes y lograr un balance en sus vidas?

La misma clave que debe tener el hombre: responsabilidades compartidas, porque no solo la mujer es madre, hija, deportista o empresaria. Pienso que la clave es equilibrar las responsabilidades. Eso sí, tenemos un talento innato en ser unas multitareas, pero el balance está en dedicar tiempo a cada espacio de tu vida y tiempo de calidad, pero sobre todo entender el papel que tenemos en determinado momento, papel que nos da la vida en equipo o solas.