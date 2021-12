Nathalia Romero y la magia angelical

Nathalia Romero dice que los mensajes de los ángeles siempre son positivos y que ellos respetan el libre albedrío de los seres humanos. / Archivo particular

¿De que se trata la numerología angelical?

Se trata de entender que los números y las secuencias numéricas son señales que los ángeles y seres de luz te envían para que recuerdes que están contigo, pero sobre todo para que les hables y les pidas eso que tanto necesitas entregar al cielo. En este punto es importante entender que si ves un número varias veces, revisa en tu corazón que estás viviendo en ese momento; por ejemplo, siempre que veo el número 1, pienso en mi ex, lo que quiere decir es que el 1 para ti puede llegar a ser una señal para que inicies un proceso de sanación.

¿Cómo empezó el interés por los ángeles?

Desde muy joven me interesé por este tema, pero no sabía cómo estudiarlo, entonces empecé leyendo y buscando información, porque era un tema que me apasionaba. Sin embargo, una vez leí un libro que me cambio la vida, porque justo en ese momento decidí poner en práctica toda la magia que los ángeles tienen para nosotros, y fue ahí donde dije: “Este tema lo amo, me apasiona”.

¿Qué tipo de mensajes les dan los ángeles a las personas?

Siempre son mensajes positivos, llenos de vida, motivación y amor. Ellos se encargan de llevar un mensaje esperanzador y muy positivo, pero muy real a las personas que asisten a una terapia conmigo, aclarando que es completamente integral, toda vez que hablamos de ángeles, energía y coaching hasta de resolución de conflictos, todo lo que he estudiado y lo que percibo para llevar un mensaje de amor. Es importante destacar que me caracterizo por empoderar a la gente, hacerle entender que sí se puede, que las riendas de tu vida las tienes tú, que solo tú eres capaz de escoger la vida que tienes, quieres y sueñas.

¿Cómo nació la idea de “Un ángel para mí”?

Hace unos tres años, cuando ejercía mi profesión como abogada, me entró un afán y un llamado a mi corazón de empezar a hablar de ángeles, de expandir este tema, pero de combinarlo con un propósito para cada una de las personas que conociera en mi vida. Justamente un día, durante un viaje, me arrodillé en el baño y les pedí que me dijeran si era por ahí (pues debía tomar una decisión trascendental de dejar mi trabajo como abogada), y cuando me levanté, me encontré con que en la puerta de madera estaban dibujadas dos alas con un corazón (el logo de Un ángel para mí) y eran propias de las vetas de la puerta. Fue justo en ese instante cuando entendí que sí era por ahí y así nació esta iniciativa.

¿Cuál es la misión de “Un ángel para mí”?

Wow, es de las preguntas más difíciles que me ha hecho. Aún creo que la misión me la están mostrando, lo que por ahora sí tengo claro es que Un ángel para mí viene a ayudar a los demás, a hacerle entender al mundo que todos tenemos luz y sombra, que puedes sacar lo mejor de ti, entendiendo tu cuerpo y tu energía como un todo, pero sobre todo es determinante para saber que la misión de Un ángel para mí es sanar y trabajar desde la esencia del corazón con cada una de las personas que se me acercan.

¿Cómo reconocer las señales de los ángeles?

Lo más importante es que creas en los ángeles y te abras a las señales que tienen para ti. Ellos siempre te están guiando, lo que pasa es que respetan tu libre albedrío y jamás te van a obligar a que tomes una u otra decisión. Las señales, apenas te lleguen, las entenderás. Lo que pasa es que a veces dejamos que entren el ego y el miedo, y contaminamos esas señales que tienen para nosotros.

¿Qué es para usted el empoderamiento?

El empoderamiento para mí es cuando te sientes tan feliz y exitoso con lo que haces, que logras hacer ese clic con el propósito de tu vida. Es cuando te vuelves imparable porque por fin pudiste alinear tu cabeza, tu corazón y tus acciones, y esto aplica para todo en tu vida. Es justo ahí donde te sientes tan empoderado que cuando esta magia sucede, con Dios y tus ángeles en el corazón, te vuelves simplemente empoderada e ingobernable.

¿Qué mensaje les puede dar a nuestros lectores en esta época?

Ábrete a la magia de los milagros, recordando que la fe sin acciones son simplemente meras ilusiones, No te quedes en el pasado, que eso te trae tristeza y dolor; pero tampoco en el futuro, que te da ansiedad. Vive un día a la vez, pero con todas las fuerzas de tu corazón. Y piensa en esto: si no tuvieras miedo y supieras que Dios y tus ángeles te están acompañando en este proceso de tu vida, ¿qué harías?