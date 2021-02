La artista, a quien su médico le había dicho que no podía quedar embarazada, espera su primer hijo junto a Raphy Pina y la noticia la dio a conocer al mejor estilo de Beyoncé y Cardi B.

Natti Natasha anunció su embarazo en los Premios Lo Nuestro 2021. Mientras compartía el escenario con Prince Royce, con quien interpretó “Antes que salga el sol”, la cantante confirmó que espera su primer hijo junto a su pareja, el productor Raphy Pina.

* Le recomendamos: Bad Bunny, Karol G, Camilo y Maluma, los protagonistas de los Premios Lo Nuestro 2021.

La noche fue maravillosa fue para la cantante, que ganó el premio a canción del año tropical por “La mejor versión de mí”, que canta con Romeo Santos.

El rumor sobre el embarazo de Natti Natasha corría desde hace meses y se fortaleció justo antes de la gala que se realizó en Miami, Estados Unidos, porque la artista publicó en Instagram que sería un día muy “especial” en el que desvelará una “sorpresa muy grande y excelente”.

* Le puede interesar: Selena Gomez decepciona a sus fans en los Premios Lo Nuestro 2021.

“Queremos que vayan a ver los premios y nos acompañen. Va a ser un momento único, muy especial”, dijo en el video grabado en el interior de su carro de camino al estudio de grabación, acompañada por Pina, quien también es su mánager.

“En un futuro, dentro de diez años, si decimos ‘vamos a tener un hijo’, ¿qué nacionalidad sería?”, le pregunta Natti Natasha a su prometido mientras ella ríe, como si no quedara demasiado tiempo para enfrentarse a esa pregunta.

El embarazo de Natti Natasha supone una alegría inmensa para la pareja después de los obstáculos con los que se han topado para cumplir este sueño. Tras someterse a una operación para extirpar un tumor benigno en 2006 y a otra más al año siguiente en la que le quitaron una trompa de Falopio y un ovario, en 2020 Natti decidió recurrir a un tratamiento de inseminación in vitro que tristemente no funcionó.

Su médico le había asegurado que no podría quedar embarazada y cayó en una depresión, pero entonces llegó la sorpresa: durante unas vacaciones en Puerto Rico, la artista empezó a experimentar un fuerte dolor en la espalda tras montar en jetski y decidió acudir al hospital para hacerse varias pruebas rutinarias.

“A la mañana siguiente, a Raphy le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos. Yo no sabía si estaba relajando. Y me dice: ‘Tú estás embarazada’”, dijo la cantante en una entrevista a People en español.

Natti Natasha se negó a aceptar que pudiera ser cierto hasta que le hicieron un ultrasonido, al que insistió en acudir sola, y le confirmaron que estaba embarazada de un mes y medio: “Nunca he estado de tan buen humor en mi vida. Nada me afecta, nada me molesta, quiero trabajar más. Estoy feliz, contenta”, ha celebrado.

“Jamás, jamás, jamás te faltará nada, sobre todo amor de dos papás bendecidos. No se imaginan el proceso de este milagro... no se imaginan”, ha añadido su futuro marido en su cuenta de Instagram.

Para anunciar su embarazo, Natti Natasha siguió los pasos de Beyoncé y Cardi B.

En 2011, durante la entrega de los premios MTV VMA’s, Beyoncé se abrió la chaqueta de lentejuelas y se acarició el vientre en medio de los aplausos de la concurrencia, dando así la noticia de que esperaba su primera hija junto a su esposo, el músico Jay Z.

Luego, en los Grammy 2017, lució como si fuera una deidad.

Por su parte, Cardi B en 2018 aprovechó el escenario del programa Saturday Night Live para decirle al mundo que tendía una hija con Offset.