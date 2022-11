Nicky Jam habla por primera vez sobre la “brujería” de su expareja Aléska Génesis

El video muestra a una “espiritista” aconsejar a la exnovia de Nicky Jam para aparentemente practicar brujería con él. Foto: Instagram

Hace una semana las redes sociales conocieron un impactante video en el que Aléska Génesis, exnovia de Nicky Jam, tenía una videollamada con una mujer que, aparentemente, le estaría dando consejos para hacerle “brujería” al cantante puertorriqueño.

Los usuarios y seguidores de Nicky Jam y quienes conocieron su relación con esta modelo, no podían creer lo que había sucedido, por lo que la mujer que habría aconsejado a la exnovia de Nicky Jam se pronunció y afirmó que ella sí le había ‘ayudado’ a la modelo.

“Sí, Aléska Génesis me contrató para hacerle un caso, y para montar unos trabajos. Sí, me dedico al espiritismo y pienso que eso no es nada malo, cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene su libre albedrío”, afirmó la mujer, que además aclaró que la exnovia de Nicky Jam y ella se habían contactado por medio de una amiga.

¿Qué dijo Nicky Jam sobre la supuesta brujería?

Aunque han pasado varios días después de que se conoció este hecho, el cantante no había hablado sobre los rumores y todo lo que estaba pasando, sin embargo, hace pocas horas el influencer de música, seguidor de Nicky Jam y amigo del cantante, Enrique Santos, lo llamó para preguntarle sobre la “brujería”.

“Óyeme, yo que estoy ya desconectado del mundo, dizque haciendo una canción para olvidarme de toda eso que están hablando de la brujería y toda esa vaina, ¿y tú me llamas con esta vaina?”, es lo que le responde inicialmente a Santos.

Pero, después, afirma, “tú sabes que a mí no me importa nada de eso, hermano. Yo estoy con Dios. Yo tengo tantas oraciones encima de mí, que yo no le paro bola a eso. Papi yo estoy feliz”. La llamada termina entre risas por parte del cantante y su amigo.

¿Quién es la exnovia de Nicky Jam?

Aléska Génesis es modelo venezolana y sostuvo una relación con Nicky Jam por algo más de tres meses durante 2021. La relación del cantante y la modelo venezolana se dio después de que el puertorriqueño terminara su compromiso y noviazgo con la modelo Cydney Moreau, en lo que aparentemente serían los efectos de la pandemia y el deterioro de su relación por el encierro.

Sobre el video que se divulgó en redes sociales, la misma Aléska confirmó que sí es un video real y que se hizo viral porque quedó en las manos equivocadas. Sin embargo, reveló que las imágenes fueron parte de una broma entre amigas y que, de hecho, mantiene una buena relación con Nicky Jam.

Aléska Génesis, Miguel Awad y otros casos de “brujería”

Después de que la polémica saliera a la luz, otra de las exparejas de Aléska, Miguel Awad, dijo en su cuenta de Instagram que él y otros famosos del entretenimiento habrían sido víctimas de brujería por parte de la modelo venezolana.

“Aléska Génesis no solo practicó la brujería conmigo y NJ (Nicky Jam), también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vasquez, Javier R. Borgio, Larry Blag, su mamá y novia. Hay gente que es mala de alma, de convicción y de corazón; y después están ellas”, afirmó Miguel Awad en sus historias.

Aléska afirma que, el video de la “brujería” fue una trampa por parte de su expareja, quien después de conocer las imágenes, la amenazó, decía “que si no volvía con él mira lo que te va a pasar o eso te pasa por haberte ido”, contó al programa En Casa Telemundo.