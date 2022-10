“No me siento bien”: Frank Martínez se retira de los escenarios, esta es la razón

Frank Martínez, también conocido como El Flaco, participó en el programa MasterChef 2021 donde se ganó el cariño de la gente. Foto: Cortesía Canal RCN - Cortesía Canal RCN

Frank Martínez es un comediante colombiano que se hizo reconocido luego de su participación en la tercera temporada de “MasterChef Celebrity”, un popular reality del Canal RCN. El humorista, que recientemente incursionó como presentador de televisión, ha alcanzado el interés y el cariño de diferentes públicos a través de sus espectáculos.

Sin embargo, en las últimas horas, Martínez alertó a sus seguidores con un inesperado anuncio que hizo a través de su cuenta de Instagram. En una publicación, el humorista compartió estar sufriendo ataques de pánico durante sus presentaciones. El más reciente ocurrió hace solo unos días cuando se disponía a estrenar un show en Medellín.

Anteriormente, el comediante había anunciado que padecía de depresión y ansiedad, algo que al parecer se ha intensificado con el trabajo. “Yo creí que era producto de toda la presión que vengo sintiendo desde hace mucho, desde lo de “MasterChef”, pues me cambió mucho la vida y no he descansado, entonces como que el agotamiento mental y físico se venía sintiendo”, señaló en el vídeo.

A pesar de la difícil situación que está atravesando, Frank Martínez aseguró que cumplirá con las funciones que tiene programadas para este fin de año. Sin embargo, anunció que para 2023 se retirará de los escenarios durante un tiempo para hacerle frente a sus problemas de salud mental.

“Este en vivo es para decirles que voy a cumplir con los shows que tengo programados para este año, pero para el otro año voy a pegarme un parón, mientras me recupero y vuelvo a encontrarle emoción a muchas cosas. A ver si hasta me encuentro yo mismo porque hay muchas cosas con las que no me hallo, me siento raro con las personas de mi alrededor”, concluyó.

¿Cuántos años tiene Frank de MasterChef?

Frank Martínez nació el19 de abril de 1984, actualmente tiene 38 años.