¿Quién es el nuevo novio de María Manotas, exesposa de Alejandro Riaño?

Alejandro Riaño y María Alejandra Manotas se sumaron a la lista de parejas que confirmaron su separación en 2022. Y apenas siete meses después de que revelaran que acabó su relación, tanto Riaño como su expareja, ya tienen nuevo amor. Lo que se sabe hasta el momento es que el comediante y la empresaria acabaron en buenos términos y ambos están cómodos con las decisiones del otro.

Después de seis años de relación y dos hijos Riaño decidió acabar con los rumores sobre su separación por medio de su cuenta de Instagram. Allí contó las razones por las que se separaron y admitió que debía ‘informar’ sobre los aspectos negativos que vienen de la mano de las decisiones de pareja.

“El gran error de las redes sociales cuando lo hacemos público, es esto, que en un momento tan triste, tengamos que salir a hablar de lo que es privado… pero bueno, hace parte de eso que normalizamos en su momento”, dijo Alejandro Riaño en su publicación, la que acompañó con una foto de su expareja y sus dos hijos.

El nuevo novio de Mari Manotas

Poco después de que se conociera que ambos famosos estaban saliendo con personas distintas, las redes sociales se convirtieron en el canal para dar la noticia de forma oficial a los seguidores de la empresaria y del comediante y fue el medio, además, con el que Manotas y Riaño contaron sobre el inicio de sus nuevas relaciones. Debido al corto tiempo que pasó después de la separación tanto la empresaria como el comediante recibieron críticas.

En entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, María Alejandra habló sobre el hombre que le robó el corazón después de su separación con Alejandro Riaño, a quien ha mostrado algunas veces en redes sociales. ”No, feliz, la verdad es un pelado superchévere, es cero famoso, no lo conoce nadie, me encanta”, afirmó María Manotas.

¿Cómo se conocieron?

La empresaria también dio detalles sobre su relación y de cómo conoció a su nueva pareja. “Me lo presentaron para algo del trabajo y en realidad de trabajo no era nada”, dijo de forma jocosa, afirmando que llevan algo más de tres meses juntos. Aunque no se conoce su nombre, Manotas contó que su pareja no tenía hijos y que, aunque tenía miedo de presentarle a los suyos, el primer encuentro entre ellos y su pareja fue un éxito. “Él no tiene hijos y conoció a los míos hace unos días. Se la llevaron superlindo. Se portó muy bien y eso que a mí me daba como susto que no tuviera hijos porque no iba a entender, pero se la llevan muy bien”, afirmó.

¿Qué dijo Alejandro Riaño sobre la nueva relación de María Manotas?

En entrevista con el influencer ‘Gatales’, el comediante afirmó que estaba feliz y tranquilo con el nuevo romance de su expareja. “Le escribí un mensaje superlindo diciéndole ‘Espero que te consientan, te mereces lo mejor y espero que sea una gran persona que te cuide’. Además, sé que esa persona va a estar en contacto con mis hijos, así que necesito que sea chévere”, contó Riaño quien además dijo que esperaba que estuvieran muy felices y bien.

¿Por qué se separaron Riaño y María Manotas?

A pesar de que el final de su relación se aclaró públicamente, las personas en redes sociales siguieron haciendo conjeturas erróneas sobre el por qué de la decisión de estos dos famosos, por lo que la empresaria, María Manotas, aclaró las razones concretas: “A veces uno quiere mantener las cosas por las razones incorrectas. Teníamos muchas diferencias que con el tiempo tomaron importancia en nuestra relación de pareja. Pero tenemos una buena relación y nos la llevamos bien. Es una persona muy importante, y siempre estaremos en la vida del otro”, afirmó.