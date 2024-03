Nueva forma de hurto en Rappi: pareja de ‘influencers’ denuncia robo por $400.000

Nicolás y Angelina, como aparecen en TikTok, relataron el hecho en el que evidencian un nuevo 'modus operandi', en la plataforma de domicilios. Foto: TikTok angelinaraujo

La pareja de creadores de contenido, conocidos como Angélica y Nicolás, denunciaron un robo por medio de la plataforma de domicilios Rappi. Según relataron en su TikTok, el monto hurtado fue de $400 mil y, por la forma en que lo relataron, se trataría de una nueva modalidad que usarían algunos ‘rappitenderos’ para engañar a los clientes de la aplicación. También agregaron luego que la plataforma los contactó.

“Estábamos fuera de la casa, el portero dice ‘oiga, les llegó el pedido’ y nosotros ‘bueno, el código es este’ y cuando volvemos pues nada... Era un mercado grande, de $400.000 y nos habían dejado dos gaseosas y un Chocorramo. Ese sí fue un buen detalle”, finalizó diciendo irónicamente Nicolás, a quien completó su pareja diciendo que Rappi no se responsabilizaba porque ellos dieron el código que arroja la aplicación por seguridad.

“Pagamos RappiPrime, atiende una asistente virtual que dice ‘¿usted entregó el código?’ y responde ‘ya nada qué hacer’(...) Entonces Rappi no se responsabiliza por nada y esa ‘rappitendera’ va a dejarle ‘Chocorramitos’ a toda Bogotá. No sé si lo dejamos de usar, pero que no les pase”, comentaron entre ambos, quienes pusieron en evidencia este nuevo ‘modus operandi’ de algunos trabajadores de la plataforma.

Luego, en un segundo video publicado un día después, aseguraron que Rappi los contactó telefónicamente: “Pudimos expresarle nuestro descontento, porque queríamos hablar con una persona y no con un asistente porque estaba en modo automático. Tuvimos la oportunidad de contarle que cómo hace uno si está por fuera y revisar que le llegó. La ganancia es que sentimos que nos escucharon, las medidas que tomaron al respecto”.

Así mismo, dijeron que a la ‘rappitendera’ la sacaron de la plataforma, aunque los creadores de contenido no aclararon si les devolvieron el dinero del mercado. Mientras tanto, los usuarios en TikTok también denunciaron que han sido víctimas de robos en Rappi y que la aplicación nunca les responde porque no tienen la visibilidad que sí tuvieron la pareja de ‘influencers’, que cuentan con más de 350 mil seguidores en TikTok.