Pam Sashaa y Michelle González: las guías de “Voces para todes”

Michelle González y la Drag Queen mexicana Pam Saasha asumen el reto de hablar de diversidad e inclusión en el pódcast "Voces para Todes". / Cortesía: E!

Líderes de opinión, celebridades y expertos en diversos temas serán los invitados de Pam Sashaa y Michelle González, las responsables de la conducción de Voces para todes, el nuevo pódcast de E!, cuya prioridad es el abordaje de aspectos relacionados con la diversidad, la igualdad y la inclusión en Latinoamérica.

Tanto la drag queen mexicana, que se ha convertido en una de las voces más sólidas de la comunidad LGBTQ+, como la actriz de la misma nacionalidad y quien ha tenido figuraciones importantes en producciones como Mi tío y 40 y 20, asumen el reto de llegar a todos los rincones de América Latina exponiendo temas sensibles, como el lenguaje inclusivo, el racismo, la reinserción social, la discapacidad y el colectivo LGBTQ+.

¿Por qué el lenguaje inclusivo incomoda tanto? - Con Alain Pinzón | Voces para todes

Conversamos con ellas sobre Voces para todes.

Michelle González

¿Por qué la igualdad y la diversidad se han convertido en temas pilares de la sociedad?

La igualdad y la diversidad son tan importantes porque al entenderlos te estás abriendo a aprender y a informarte sobre algo que quizás es desconocido para ti, porque has vivido con una idea que te ha plantado tu familia o la sociedad. Ahora son tan importantes de entender, porque si primero sabes qué es, cómo se come o cómo se usa, entonces tú puedes tomar una decisión de cómo los aplicas en tu vida y cómo los abordas con otras personas.

¿Cómo ha buscado impactar positivamente a la sociedad latinoamericana para promover la inclusión en nuestra cultura?

Creo que esta es la razón por la que estamos en este proyecto, porque Pam Sashaa es pionera en exponer y salir al mundo para hablar sobre temas que cuando ella lo comenzó a hacer todavía eran aún más tabú. La verdad aplaudo eso, porque creo que ha sido parte fundamental en la comunidad mexicana y latinoamericana, ella ha inspirado a muchísimas personas. Lo más importante para mí siempre ha sido romper esas barreras del racismo en la industria, y siempre lo he dicho, así que estoy feliz con este reto del pódcast.

¿Cuál es propósito del pódcast “Voces para todes”?

Algunos temas que tendremos en el pódcast son el lenguaje inclusivo, el racismo, el VIH... tampoco queremos adelantar demasiados detalles, pero realmente estamos exponiendo problemáticas que hay en nuestra sociedad, como la falta de inclusión, la falta de la diversidad, personas con discapacidad. Vamos a tener invitados como Alaín Pinzón y Maya Zapata.

¿Cuál es la expectativa que tiene frente a este proyecto?

La verdad, pienso que si pudiéramos al menos generar un poco de conciencia en las personas, quedaría feliz. Me doy por satisfecha si pudiéramos regalar un poco de información en ciertos temas en donde hay desinformación, en donde no hay conocimiento.

Pam Saasha

¿Por qué la igualdad y la diversidad se han convertido en temas pilares de la sociedad?

Primero, porque antes no se hablaban de esos temas; segundo, creo que todo era blanco y negro, a nosotros no nos decían que había millones de colores en esta gama, entonces era como, ¿mmm... y qué soy? Irnos descubriendo ha permitido justo eso, que descubramos y que veamos muchísimos más colores, no solo blanco y negro.

¿Cómo ha buscado impactar positivamente a la sociedad latinoamericana para promover la inclusión en nuestra cultura?

Creo que desde mi ángulo es justo eso, pues es lo que ven en pantalla, desde vestirme como una persona muy extravagante hasta salir a la calle siendo yo mismo usando uñas postizas. La gente va a criticar y lo va a decir, pero pienso que mantenerte en posición firme con tus ideales también ayuda a muchas personas que, tal vez, te ven. Por ejemplo, aparte tengo mi canal de Youtube, mis redes sociales, y creo que ahí también puedo informar a las personas sobre qué es lo que soy para que se puedan sentir identificados o identificades, y así puedan hacer esto mismo o se vayan basando en mí para que su camino sea un poquito más fácil.

¿Cuál es propósito del pódcast “Voces para todes”?

El propósito de este pódcast es poner las temáticas sobre la mesa y los temas de los que no se ha hablado, o de los que sí, pero no han sido lo suficientemente visibles para que la gente esté identificada. Se trata de generar empatía e informar un poquito más a las personas. Al lado de Michelle (González) tratamos de informarnos mutuamente con los invitades y creo que fue explorar más allá el tema de sus vidas, sobre qué les pasa, qué les sucede, cómo viven su entorno, cómo viven su diversidad, porque todes somos diversos.

¿Cuál es la expectativa que tiene frente a este proyecto?

Queremos generar conversaciones en la sociedad, dudas o propuestas para este pódcast, del que nos sentimos tan orgullosas. Queremos seguir con más temas y con más visibilización a ciertos aspectos de la población y tenemos la motivación de llegar a toda América Latina. Queremos que se haga conversación para hacer ruido y que más gente nos vea y se informe.