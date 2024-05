Paola Turbay reveló la razón por la que no ganó Miss Universo en 1992

Estos concursos, en palabras de Turbay, siempre estuvieron acompañados de una labor social "muy importante" que fue precisamente el motivo por el que ella acabó participando, aunque lamenta que esta parte se ha diluido con los años. Foto: EFE - Irene Escudero

La actriz Paola Turbay, Señorita Colombia en 1991 y finalista de Miss Universo en 1992, afirma que los concursos de belleza están “mandados a recoger por la manera en la que se han ido transformando”, ya que se quedan “solo en la belleza y hoy en día eso no aporta mucho” si no va acompañado de una labor social de impacto.

Así lo cuenta en el nuevo episodio del pódcast de la Agencia EFE 'Sin Sostén', disponible en todas las plataformas digitales, en el que la actriz y ex reina de belleza repasa su carrera, las contradicciones de los concursos y confiesa algunos secretos de su pasado.

"Pareciera que yo no hubiera hecho nada más, porque cada vez que me dicen reina; 'Hola, reina', cuántos años han pasado 33 años y me siguen diciendo reina", bromea la actriz, quien afirma que "las reinas de época eran las verdaderas 'influencers'" y recuerda que para entonces los reinados eran el programa de mayor ráting de la televisión.

Estos concursos, en palabras de Turbay, siempre estuvieron acompañados de una labor social "muy importante" que fue precisamente el motivo por el que ella acabó participando, aunque lamenta que esta parte se ha diluido con los años.

¿Por qué Paola Turbay no ganó Miss Universo en el 92?

Paola Turbay contó en un podcast que una vez terminó el certamen de ese año, el jurado se le acercó y le dijo que ella iba a ser la ganadora. “Cuando se acaba Miss Universo se me acerca el jurado y me dicen: ‘Queremos que sepas que algo pasó, no tenemos ni idea, pero tú eras Miss Universo”, dijo.

“Después, el presidente de Miss Universo llega adonde estamos mis papás y yo, en el evento de clausura, y dice: ‘Miren, si esto hubiera sido un año antes, un año después, es Paola. Este año, lamentablemente, no se pudo”, en ese momento algo estaba claro: Colombia estaba en uno de sus peores momentos, esa era la razón que nadie admitía.

“A los seis meses llega la chaperona de Miss Universo y dice: “Miren, era Paola, pero hasta que ustedes no arreglen la situación del país, una colombiana no va a ser Miss Universo. Me pasaron por mil pruebas psicológicas y me hacían exámenes, me hacían preguntas, me hacían entrevistas de todo, me sacaban siempre del grupo a hacerme muchas entrevistas a ver si yo era capaz de manejar cierta presión y ciertas preguntas”, reveló Turbay.

Concursos y narco

"En la época de Pablo Escobar, cuando él estaba en La Catedral (la lujosa cárcel que el narcotraficante construyó para estar preso y de la que después se fugó) muchas reinas y muchas actrices entraban y hacían fiestas y de todo", dice Turbay, quien confiesa que le ofrecieron participar en uno de estos eventos pero que se negó a ir.

Sobre los concursos, la colombiana criticó que hoy en día "parecen hechos por hombres para hombres, pero es que no solo es eso, el mundo parece hecho por hombres para hombres".

"Entonces sí siento que es interesante y es bueno acabar con todas aquellas cosas que cosifican a la mujer y que la convierten en un objeto", propone Turbay, para quien este tipo de certámenes se han vuelto algo "netamente superficial".

Otro de los temas que la ex reina de belleza no titubea en mencionar es el miedo a envejecer instalado en la sociedad, que confiesa ella tuvo algún día, pero que ahora ve como "ridículo": "Yo no tengo ningún afán de que no se me noten los años, al contrario".

“Depende de qué tan liberada quiero estar, depende qué tan apretada me siento; a veces digo ‘liberar el corazón, liberar la actitud, liberar todo’ (...) Así que a veces sostén, pero que no apriete”, bromea la colombiana en este nuevo episodio de ‘Sin Sostén’.