People’s Choice 2024: Shakira se llevó premio y Karol G salió con las manos vacías

La barranquillera Shakira y los paisas Karol G, Maluma y Feid, así como la artista colomboestadounidense Kali Uchis, eran los colombianos nominados en los People’s Choice Awards 2024, que se entregaron en la noche del domingo 18 de febrero. La gala de premiación coincidió con la entrega de los BAFTA, que celebra lo mejor del cine británico y el resto del mundo. Los People’s Choice, son elegidos por la gente a través del sitio oficial de la organización.

De todos los colombianos, la única que salió triunfante y con un premio en las manos, fue Shakira, quien se llevó el galardón de Mejor artista femenida latina, siendo elegida por encima de Kali Uchis, Karol G, Rosalía y Anitta. Entre los ganadores de las demás categorías se destacaron Adam Sandler, Selena Gómez, Rachel Zegler y Taylor Swift.

Lista completa de ganadores People’s Choice Awards 2024

Music Icon Award

Lenny Kravitz

People’s Icon Award

Adam Sandler

Película del año

Barbie

Película de acción del año

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Película de comedia del año

Barbie

Película de drama del año

Oppenheimer

Protagonista masculino del año

Ryan Gosling, Barbie

Protagonista femenina del año

Margot Robbie, Barbie

Protagonista de acción del año

Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Protagonista de comedia del año

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Protagonista de drama del año

Jenna Ortega, Scream VI

Interpretación del año

America Ferrera, Barbie

Show del año

Grey’s Anatomy

Show de comedia del año

Only Murders in the Building

Show de drama del año

The Last of Us

Show de ciencia ficción y fantasía del año

Loki

Reality show del año

The Kardashians

Show de competencia del año

The Voice

Show de maratón del año

The Summer I Turned Pretty

Protagonista masculino de televisión del año

Pedro Pascal, The Last of Us

Protagonista femenina de televisión del año

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Protagonista de comedia del año

Jeremy Allen White, The Bear

Protagonista de drama del año

Jennifer Aniston, The Morning Show

Interpretación de televisión del año

Billie Eilish, Swarm

Protagonista de reality del año

Khloé Kardashian, The Kardashians

Competidor del año

Ariana Madix, Dancing with the Stars

Show de entrevista diurno del año

The Kelly Clarkson ShowThe ViewToday

Show de entrevista nocturno del año

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Presentador del año

Jimmy Fallon, That’s My Jam

Artista masculino del año

Jung Kook

Artista femenina del año

Taylor Swift

Artista masculino country del año

Jelly Roll

Artista femenina country del año

Lainey Wilson

Artista masculino latino del año

Bad Bunny

Artista femenina latina del año

Shakira

Artista pop del año

Taylor Swift

Artista hip-hop del año

Nicki Minaj

Artista R&B del año

Beyoncé

Nuevo artista del año

Ice Spice

Grupo o dúo del año

Stray Kids TOMORROW X TOGETHER

Canción del año

“Vampire,” Olivia Rodrigo

Álbum del año

Guts, Olivia Rodrigo

Colaboración del año

“Barbie World,” Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua

Gira del año

Taylor Swift | THE ERAS TOUR

Celebridad del año

Taylor Swift

Comedia del año

Selective Outrage, Chris Rock

Atleta del año

Travis Kelce