Periodista de Noticias Caracol se va del canal tras once años: “Un sueño de niña”

La periodista Yesenia Carrillo también es docente universitaria y asesora en comunicaciones. Foto: yesecarrillo

Yesenia Carrillo, una corresponsal que trabajó durante una década en Noticias Caracol, se despidió recientemente del informativo. Según indicó la periodista, Carrillo confirmó su salida en la emisión del 1 de julio de 2024, expresando que se retiraría feliz después de pertenecer a esta casa televisiva por varios años.

Quizá le pueda interesar: Estas son las mejores canciones latinas del 2024, según Billboard

La comunicadora social y periodista, quien también es es docente universitaria y asesora en comunicaciones, se encuentra radicada en Cartagena y había regresado a Noticias Caracol hace seis meses después de una ausencia.

“Hoy me despido de esta casa periodística que por más de once años me permitió crecer personal y profesionalmente. La palabra gracias se queda extremadamente corta, fue una gran oportunidad para cumplir el sueño que siempre tuve de niña, por eso en honor a ese anhelo, trabajé con pasión y amor”, escribió Carrillo en su cuenta de Instagram.

Tanto las razones de su salida del medio como su futuro profesional son inciertos, sin embargo a la comunicadora se le vio optimista. “Me llevo en el corazón muchas anécdotas, el amor de los televidentes y grandes y maravillosos amigos. Me voy feliz por haber sido la voz de tantas personas que confiaron en mí sus denuncias e historias”, agregó.