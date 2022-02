Pilar Ibáñez y el sueño de estar mejor

Pilar Ibáñez cuenta que en su libro "Rem agua" los lectores encontrarán la Brújula del agua, una herramienta para la gestión de las emociones. / Archivo Particular

¿Cómo empezó su proceso para escribir “Rem agua”?

Este libro se escribió cuando inicié el doctorado en psicología, haciendo énfasis en interpretación del sueño. Mucha de la información técnica y científica viene de allí. La historia como tal son retazos de mis sueños, ya que normalmente se escribió a las 3 o 4 de la mañana, cuando los sueños están más frescos.

¿Por qué el agua y no otro elemento?

Esta es la tercera obra de la saga, ya se escribió sobre fuego, una historia sobre transformación; Gaia, una historia sobre la conexión con los ancestros, y ahora agua, debido a todas las emociones vividas tras la pandemia no solo para mí, sino para todas las personas en el mundo.

¿Qué significado tiene el agua para usted?

Es el elemento que simboliza en los sueños las emociones. De acuerdo con el estado del agua, si es tranquilo o rebotado, o si el agua es clara u oscura, el mensaje de los sueños es diferente.

¿Cómo se relacionan las emociones con los sueños?

Todos, o la mayoría de los sueños, son emocionales. Es decir, que representan algo que sucedió durante el día o una situación por la que está atravesando la persona, ya sea a nivel mental, físico o en cualquier área de la vida. Las emociones aparecen en sueños a través de imágenes o sensaciones, y traen mensajes muy interesantes para poder sanar, limpiar, arreglar la situación, entro otros mensajes.

¿Qué podrán encontrar en su libro “Rem agua”?

Lo primero que se encontrarán es con una historia de amor y transformación personal. También aprenderán sobre varios símbolos en los sueños, por ejemplo la casa y las emociones a través del agua. Trae datos históricos, científicos y una herramienta llamada Brújula del agua, que ayuda a la gestión de las emociones. Al final tiene código QR para un minicurso básico de sueños.

¿Cuál es la herramienta que tiene “Rem agua” y cómo funciona?

El libro trae y explica la Brújula del agua”, una herramienta para la gestión de las emociones. En la práctica, como terapeuta de sueños, me he dado cuenta de que cambiar una emoción como la tristeza en alegría no es una tarea fácil, hacía falta algo. Esta herramienta lo que hace es ayudarle a la persona a identificar la emoción que está sintiendo y le indica cómo trascenderla mediante acciones muy puntuales.

¿Cómo el ser humano puede aprender a manejar sus emociones sin que le afecte el sueño?

Primero con el proceso de identificación. Identificar qué se está sintiendo y por qué, observar la emoción y solicitar al sueño que ayude a resolver dicha situación. Recomiendo escribir lo que se siente y las preocupaciones en una hoja y dejarla debajo de la almohada.

¿Qué tipo de mensajes nos transmiten las emociones en los sueños?

Si son emociones bajitas es una alerta para tomar acción para solucionar una situación. Si se trata de emociones altas, es una forma de celebración.

¿Qué símbolos trae “Rem agua” y cómo se aplica en la vida diaria del ser humano?

El libro trae varios símbolos que son explicados a través de historias. Uno de ellos es la casa. Esta es la persona, cada cuarto simboliza un área de la vida de ella. Por ejemplo, la cocina es el lugar de la creatividad y la prosperidad. El baño, de limpieza del pensamiento, las emociones y las situaciones de la vida.

¿Qué mensaje quiere transmitir a través de su libro?

Los sueños se cumplen dos veces cuando los soñamos estando dormidos, y en la tierra cuando se vuelven tangibles. Los sueños son un manual de funcionamiento y una guía práctica para alcanzar el propósito en la tierra: ser felices.

¿Qué tips les puede dar a los lectores de El Espectador para limpiar las emociones?

Utilizar la Brújula del agua. Por ejemplo, si la emoción que se está sintiendo es tristeza o aburrimiento, la forma de transformarla en felicidad o alegría es mediante el servicio y la compasión.

¿Qué viene para Pilar Ibáñez?

A final de año sale El Portal, una guía práctica para soñadores, una especie de manual para las personas que quieren recordar los sueños, interpretarlos.