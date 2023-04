Piqué sobre los comentarios de los fans de Shakira: “no me importa nada”

El exfutbolista habló del impacto que tienen los comentarios negativos en la vida de las personas y envió un mensaje de conciencia. Foto: Instagram

Dos meses después de que la colaboración entre Bizarrap y Shakira saliera a la luz, el exfubolista Gerard Piqué habló por primera vez de las consecuencias de la negatividad en redes sociales y los ataques desde las plataformas digitales.

Este fin de semana, en medio de una transmisión de Twitch en una entrevista con el streamer, Gerard Romero, Piqué habló sobre las consecuencias que pueden traer los comentarios negativos a la vida de las personas y como la emoción por las “tiraderas” puede ser un arma mortal.

(Le puede interesar: “Alex me regaló momentos de felicidad gigante”, Andy Munera)

¿Qué fue lo que dijo Piqué?

Este tema sobre los ataques y el odio en redes sociales, cuenta Piqué, no fue algo que lo haya impactado emocionalmente: “Yo le doy importancia solo a lo que de verdad es importante. La gente, en general, nos preocupamos por muchísimas cosas que no tienen importancia o que nos pensamos que va a pasar y no va a pasar. Un 95% de los problemas que tenemos, nos preocupamos por cosas que son absolutamente irrelevantes”.

Y continúa diciendo: “Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja, pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, miles… Y no me importa nada, es cero”.

Piqué cuenta que a pesar de que son millones los comentarios negativos hacia él, no le da relevancia debido a que son personas que no ocupan un lugar valioso en su vida, y que, asimismo, sus comentarios son irrelevantes para él. “¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

(No deje de leer: Muere a los 71 años el compositor japonés Ryuichi Sakamoto)

El silencio para Piqué ha sido su mejor protección, pero no lo ha blindado de recibir las consecuencias de un fanatismo desmedido, que lo ha puesto en la mira de jóvenes y adultos que se pelean en redes sociales por tratar de definir quién es el mejor. Gerard es consciente de que debe evitar darle importancia a estas opiniones.

“Cuando ven que te es indiferente lo que piensan, es cuando les da más rabia… El momento en el que te preocupas, han ganado”, afirma el español. Dejar de juzgar, dejar de molestar y dejar que cada quien haga lo que “se le dé la gana”, esas son las razones por las que Piqué critica a la sociedad y hace una reflexión sobre la intromisión en la vida personal de los demás.

En la política, la sociedad, el entretenimiento y en todos los ámbitos, la envidia y el odio forman parte de la conversación y por eso, darle poca importancia a lo poco importante es la clave de vivir, según el español.

“Nos dedicamos a tirar el “beef” (indirecta) este. El tema de tirar beef, está muy bien y es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef y quedas muy bien a título personal y quedas muy bien y dicen ‘oh, oh, la pu$# ama’, pero luego no pensamos en la otra persona que tiene que pasar que luego se suicide para pensar “oh, nos hemos pasado”.

(Además: Falcao y Lorelei Tarón confirman que esperan a su quinto hijo)

La presión de la comunidad hacia las personas famosas, cuenta Piqué, lo ha hecho estar muy decepcionado de la sociedad ante la cantidad de insultos, burlas y críticas, haciendo que la indiferencia reine por encima de todo comentario negativo sobre él o su vida personal.

Shakira se va de Barcelona para vivir en Miami

En simultáneo, mientras Piqué hablaba sobre el impacto de los haters, Shakira volaba hacia Miami, su nuevo lugar de residencia. En redes sociales, la barranquillera dejó algunos mensajes de amor hacia la ciudad que la acogió por varios años y en la que crio a sus dos hijos Milan y Sasha como parte de su despedida y el comienzo de otra etapa en su carrera: “Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”.

Algunos medios españoles afirman que la ida de Barcelona no fue una decisión voluntaria, ya que el papá de Gérard Piqué la habría desahuciado. Según el diario “La Vanguardia”, Shakira recibió una carta firmada por Joan Piqué en la que se notifica que debe abandonar la mansión de Esplugues de Llobregat antes del 30 de abril.

Esta información, hasta el momento, no ha sido confirmada por ninguna de las personas involucradas.