“Pirlo” habla de su entrevista fallida con “Juanpis”: “Me excedí tomando trago”

Pirlo y Juanpis Foto: Instagram

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Emanuel Cortés Herrera, más conocido como “Pirlo” en mundo de la música urbana, en entrevista para “Los Impresentables”, de los 40 Principales, amplió su versión de lo que sucedió en la grabación de la entrevista con Alejandro Riaño y su formato de “The Juanpis Live Show”.

La charla del caleño con el personaje que interpreta Riaño no se pudo terminar porque el cantante, en evidente estado de embriaguez, no logró hilvanar las mejores respuestas.

“Me excedí tomando licor, estaba un poco contento, no era mi intención haber hecho el ridículo, ni abusar del ratico con Juanpis. Le pedí disculpas. Entré confundido. Mi público en Bogotá suele ser diferente. Yo creo en las energías, no voy a decir que la energía del show de Juanpis es mala porque no, o sea, es un público diferente, pero es un público responsable, un público bien. Yo siento que me respetaron porque nunca me abuchearon, tuvieron buenas palabras, tuvieron mucho aguante“, dijo.

El cantante reconoció que se tomó varios tragos de whisky sin haberse alimentado correctamente antes de la entrevista. “Me tomé unos chorros (...) La verdad es esa, no había comido bien y me puse a tomar y no estamos hablando de un guarito, ni de unas cervezas, sino de un whisky exótico. Uno caro que lo patea a uno durísimo. Abusé. Me lo empecé a tomar con un pitillo como si fuera un jugo. No sabía el error que estaba cometiendo. A la media hora se empezó a poner fea la cosa y empecé a decir cosas malucas. Se me estaba dificultando hablar”, agregó.

El caleño reconoció que antes de la entrevista estaba inseguro sobre lo que iba a cantar en su entrevista con Juanpis. “A pesar de que habían invitado a un cantante de trap, yo no quería cantar trap porque los temas que tengo son tan vulgares que no eran para ese público. La gente iba a quedar confundida, por eso canté reguetón”.

En la charla con Los Impresentables, “Pirlo” señaló que le escribió a Alejandro Riaño y le ofreció excusas por lo sucedido.

“Fui irresponsable. Tuve que haberme controlado. Al otro día, cuando me levanté en el hotel, no me acordaba de nada. Estaba borracho. Tomé demasiado. Le escribí a Juanpis, se me salieron las lágrimas de la impotencia porque se me vino el mundo encima. Le pedí disculpas, le dije que me sentía mal porque me puso un gran escenario. Abusé de su confianza y tuve que haber controlado más la ansiedad”.

Agregó que ese día recibió una noticia que lo tenía contento. “Me dieron la visa y se me desbloquearon de 15 a 20 fechas en Estados Unidos. Y además, voy a abrir una barbería en Cali. No supe controlar esas emociones”.

De nuevo, el cantante reconoció su error.

“Le dije (a Alejandro Riaño) que me disculpara. Que estaba pasado de copas. Me respondió muy noble. Le dije que si más adelante podía volver estaba listo, porque siento que le debo una entrevista a él y al público. Me dijo que sí, que más adelante. (...) Me siento un poco mal por eso. Porque la gente pagó por ir a ver la entrevista y les pido excusas”.