Policía confirma causa del accidente de Jeremy Renner que casi acaba con su vida

El actor fue trasladado a un hospital en helicóptero, donde se sometió a una cirugía debido a un traumatismo torácico y lesiones ortopédicas. Foto: AFP - VALERIE MACON

El pasado 1 de enero Jeremy Renner sufrió un accidente mientras estaba quitando nieve en su rancho de Mt. Rose-Ski Tahoe (al sur de Reno, Nevada). Apenas unos días después del suceso, se ha revelado la causa del incidente.

Aparentemente, el actor de Ojo de Halcón estaba quitando la nieve de una carretera cuando la máquina quitanieves pasó por encima de una de sus piernas. Debido a la herida, perdió mucha sangre y una persona que estaba presente tuvo que hacerle un torniquete hasta que recibió asistencia sanitaria.

Fue trasladado a un hospital en helicóptero, donde se sometió a una cirugía debido a un traumatismo torácico y lesiones ortopédicas. La alcaldesa de Reno, Hillary Schieve, ha revelado al Reno Gazette Journal qué estaba haciendo exactamente Renner cuando ocurrió el accidente. “Estaba ayudando a alguien atrapado en la nieve. Siempre está ayudando a los demás”, afirmó.

Por su parte, el sheriff Darin Balaam emitió un comunicado dando más detalles al respecto. “En este punto de la investigación, no creemos que el señor Renner haya sido herido y creemos que se trata de un trágico accidente. La oficina del sheriff de Washoe está en posesión de su quitanieves y lo estamos analizando para descartar cualquier posible fallo mecánico por el que pudiera haber comenzado a rodar. Esto es parte de nuestro proceso de investigación normal para cualquier investigación importante. Como mencioné anteriormente, esta investigación está en curso. Sin embargo, no sospechamos que haya sido un intento de asesinato, quiero repetir eso, no sospechamos de un intento de asesinato. Creemos que fue un trágico accidente”, dijo.

Pese a la gravedad del accidente, Renner está consciente y compartió una foto desde el hospital. “Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy hecho un desastre ahora como para escribir. Pero les envío amor a todos”, dice la publicación de Instagram.