Pop Smoke: esta es su historia

-Redacción Gente

Pop Smoke creció en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Saltó a la fama el pasado mes de julio con su primer EP, "Meet the Woo". Desde ese momento, su ascenso fue rápido fue el tema "Welcome to the Party", en el que colaboraba con Nicki Minaj, fue todo un éxito.

Pop Smoke estaba labrando con éxito su incursión a la industria musical. En julio pasado había lanzado su álbum debut "Meet the Woo", que incluye la canción "Welcome to the Party", que tras el éxito tuvo una nueva versión gracias a la colaboración de Nicki Minaj se coló entre los 50 sencillo más exitosos de la lista R & B / hip-hop de Billboard. Su segundo trabajo musical, "Welcome to the Party" (en el que se encuentra el tema con Minaj) lo sacó al mercado este mes y estuvo en el top 10 de la lista de álbumes Billboard 200.

En poco tiempo Pop Smoke logró darse a conocer y cantar junto a Travis Scott, y a participar en festivales musicales dedicados al rap y al hip-hop, como el Rolling Loud Festival, en el que compartió tarima con con Lil Uzi Vert y Playboi Carti. Tenía planeada una gira de conciertos que lo llevaría por varias ciudades de Norteamérica y Europa, pero el sueño de este músico de 20 años se truncó porque el miércoles pasado fue asesinado en su residencia ubicada en Hollywood Hills.

Pop Smoke, cuyo nombre real era Bashar Barakah Jackson, era originario de Nueva York. Creció en Canarsie Park, Brooklyn, Estados Unidos, un barrio donde, según dijo en octubre pasado a The New York Times, "la vida no es dulce" y tocaba llevar armas a la escuela porque no era seguro, "pero aun así hay que asegurarse de obtener su diploma para hacer feliz a una madre".

Smoke no se graduó del colegio porque fue expulsado precisamente por portar un arma de fuego. En entrevista con medios estadounidenses también comentó que en el lugar donde creció tenía tres opciones: jugar baloncesto, rapear o vender drogas.

"Hice las tres y era bueno en todas ellas. Lo de rapear es solo otro paso en mi vida. No hay modo de saber que haré después de esto", aseguró. No le dio muchos detalles al medio sobre cómo fue su niñez y adolescencia, pero sí aseguró que siempre estuvo en riesgo y que hacía poco había estado involucrado en un incidente con un arma de fuego.

"Estaba literalmente loco por el respeto (…) Te gustan las cosas buenas, tienes que hacer cosas para conseguir cosas buenas", aseguró.

No fue el único problema que Pop Smoke tuvo con las autoridades. Según The New York Times le gustaba tomar riesgos y vivir al límite, como si esperara que sucediera algo malo en cualquier momento.

El pasado 17 de enero, cuando el rapero llegó de Europa a Estados Unidos, donde acudió al desfile de moda masculina de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París, fue arrestado por la sospecha de robar un Rolls-Royce que le habían prestado para la filmación de un video musical.

De acuerdo con Los Ángeles Times, Smoke fue acusado de un delito federal y de transportar un vehículo robado de un estado a otro. El músico supuestamente publicó en redes sociales una foto en la que posaba junto al auto. Finalmente, fue liberado con una fianza de 250.000 dólares. Así mismo, la policía de Nueva York afirmó el año pasado que Smoke estuvo relacionado con hechos violentos en la ciudad.

La vida de Pop Smoke no fue diferente a la de otros artistas. 50 Cent, por ejemplo, antes de alcanzar la fama en 2003 traficó con drogas y sobrevivió en el año 2000 a un tiroteo en el que sufrió nueve impactos de bala. Por su parte, Jay Z dijo haber estado involucrado en la venta de crack.

La muerte de Pop Smoke conmocionó a muchos en la comunidad de rap, a los fans y a los habitantes de Canarsie Park, barrio al que siempre fue unido. La crítica lo definió como un artista que recordaba el rap crudo, duro y ágil que marcó décadas anteriores.

El músico de 20 años tuvo la misma suerte que varios de sus colegas. El año pasado Nipsey Hussle de 33 años, XXXTentacion de 20 y Jimmy Wopo de 21 años fueron asesinados a tiros. Según medios estadounidenses, desde la década de los 90 del siglo pasado han sido asesinados más de 60 raperos.