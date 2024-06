¿Por qué Campanita no está en “Día a Día”? Esto contó

Campanita hizo su debut en "Día a Día" el 18 de junio. Foto: Día a Día

El participante de “El Desafío XX” Franck Luna, conocido como Campanita, fue eliminado del programa concurso el pasado 7 de junio. El bailarín de profesión continuó apareciendo en las pantallas de Caracol Televisión cuando se anunció que haría parte del programa de las mañanas “Día a Día”.

La noticia del nuevo miembro del programa la dio la presentadora Carolina Soto, quien aseguró que a partir del 18 de junio ‘Campanita’ estaría como presentador en la pantalla del Canal Caracol. El exparticipante recibió la propuesta en vivo por parte del elenco, luego de finalizar una entrevista en este mismo programa. Tras varios días de su debut en el programa, el nuevo presentador dejo de aparecer en las emisiones.

Campanita dio a conocer la razón de la ausencia de su reciente rol en “Día a Día”. “Están preguntando que qué pasó conmigo en ‘Día a Día’, yo no dejé de trabajar en ‘Día a Día’, obviamente yo no voy a desaprovechar esa oportunidad, yo no voy a ser así tan bruto”, dijo el bailarín en sus redes sociales, asegurando que continúa asociado al programa.

“Me vine para México por una actividad social del baile, pero yo termino acá y regreso para Bogotá porque yo ya estoy instalado allá”, explicó el nuevo presentador, quien estaba en un corto viaje y pronto estará de regreso en el set de “Día a Día”.