Prográmese para el XII Festival Internacional de Teatro Calle al Aire Puro

Con obras de Alemania, Colombia, Países Bajos, Brasil, Estados Unidos, México e Inglaterra, regresa el Festival Al Aire Puro que esta vez nos invita a un recorrido virtual por las calles y parques de estos siete países. Una fiesta popular, alegre y gratuita que reúne a 6 grupos internacionales y 15 nacionales para llevar hasta su casa historias llenas de color, humor, amor y vida.

También se dictarán talleres y conversatorios para estudiantes y profesionales del teatro de calle. Una muestra de lo más diverso del arte escénico que sigue palpitando en distintos parajes del mundo.

EL evento empieza el jueves 19 de agosto, en https://digital.teatrotallerdecolombia.com/ con la compañía Close Act, de Países Bajos-Holanda y su obra de teatro aéreo Pi-Leau, un espectáculo donde naves futuristas, esferas que contienen escenarios sorpresas y personajes fantásticos desafían la gravedad y bailan, juegan y vuelan en el cielo nocturno.

Desde ese momento niños, padres, abuelos, jóvenes, parejas y/o solteros podrán disfrutar diariamente de una variada programación donde encuentran la inolvidable versión de Alicia en el País de las Maravillas, de la compañía Stelzen Art, de Alemania, con zanqueros, malabares y divertidos músicos; la ópera bufa circense Cidade dos Sonhos, del grupo brasileño Nau de Ícaros, que mezcla danza, música y teatro para contar una leyenda tradicional.

Desde Estados Unidos se presentará The Carpetbag Brigade con sus historias dramáticas vestidas con la sensualidad de la danza butho en zancos acrobáticos; y para los seguidores del clown y los números de magia se propone el divertido cabaret Two for Tea, de Inglaterra, que incluye malabares y acrobacia. Mientras que los amantes de la danza podrán darse gusto con el grupo Barro Rojo, de México, y su obra Encuentro. Una obra refinada pieza de danza, dividida en tres partes que hablan de amor, desamor, perfume, ausencias, esperas y boleros del alma.

Y por Colombia, 15 compañías de Bogotá, Pereira, Pasto, Tunja y Bucaramanga transmitirán toda su alegría, color, versatilidad, zancos en nuevas y/o legendarias obras como ‘Trotamundos’, de Bufón del Tiempo; ‘Historia de un joven anciano que era pintor’, del grupo Esperanza de los Remedios; la nueva producción ‘Cinco citas de amor y desamor’, de Gota de Mercurio; ‘La ceniza de los párpados’, de La Guagua Teatro; la obra medioambiental ‘Profecía del frailejón’, creada por La Huella Teatro; el performance de títeres humanos ‘La fiesta de los vulnerados’, de La Pepa del Mamoncillo; la farsa ‘Amen’, del Teatro Luz de Luna; el mito chibcha de ‘Guatavita, la princesa del amor’, contado con música y zancos en patines por el grupo Chiminigagua; las coloridas Danzas Tradicionales en Zancos, del Teatro Experimental de Boyacá; la coproducción del TEF (Teatro Experimental de Fontibón) con el grupo Stalker de Australia, ‘Stultitia Humanum’.