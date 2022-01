¿Qué hace John Cena en Bogotá? lo que se sabe

John Cena es un exculturista, actor, rapero y luchador profesional estadounidense. Foto: Cortesía

El actor y exluchador profesional estadounidense, que interpreta a Peacemaker en la película “El escuadrón suicida” (“The Suicide Squad”), fue visto en la capital, al parecer, disfrutando de un restaurante ubicado en la Zona T.

La noticia fue revelada por Daniela Valencia, una joven que se encontraba, casualmente, en el mismo lugar y reconoció a Cena de inmediato, así que se le acercó para pedirle una fotografía y la subió a sus redes sociales. “Me acabo de encontrar a John Cena en Bogotá”, escribió Valencia.

ALOOOO ME ACABO DE ENCONTRAR A JOHN CENAAA EN BOGOTÁ HAJDNDKFMDMMF pic.twitter.com/ZUhucRnQkp — Daniela (@faniela_) January 15, 2022

La publicación se volvió viral y la pregunta de los internautas es: ¿qué hace John Cena en Bogotá?... según The Hollywood Reporter, el actor estaría en el país debido a un proyecto llamado “Freelance”, una comedia de acción que cuenta con la producción de Steve Richards de Endurance Media, Renee Tab de Sentient y Christopher Tuffin.

Según el medio El Séptimo Arte, Cena protagonizaría la película junto a la actriz Alison Brie, y su sinopsis es la siguiente: La historia sigue a un operador de fuerzas especiales (Cena) que decide retirarse del Ejército y comenzar una nueva vida con una familia. Después de varios años de pagos de hipotecas, abandonos de la escuela, barbacoas en el patio trasero y tratando de adaptarse a la vida en los suburbios, decide salir de su retiro y aceptar un trabajo para brindar seguridad a una periodista que va a entrevistar a un cruel dictador que puede (o no) que haya ordenado un ataque contra él y sus hombres. Cuando estalla un golpe militar en plena entrevista, los tres se ven obligados a escapar a la jungla, donde deben sobrevivir a los elementos, los militares y unos a otros”.

“Freelance” empezará su rodaje en Colombia, y aunque aun la peícula no tiene fecha de estreno aproximada, John Cena aparecerá en otras películas como ‘Fast and the Furious 10′.