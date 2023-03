¿Qué pasa con la voz de Miguel Bosé? El artista reveló datos de su trastorno

Por primera vez, Miguel Bosé habla públicamente de la enfermedad que lo ha mantenido alejado de los escenarios. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

Amante Bandido, Morena Mía, Morir de amor y Amiga, son unos de los tantos temas que llevaron a Miguel Bosé a ser uno de los artistas más importantes e icónicos de la música en español. Sin embargo, desde hace nueve años, no ha vuelto a publicar un nuevo disco.

Varias son las razones de la ausencia musical de Bosé, quien ya cumplió 66 años. Una de las más preocupantes es el trastorno que padece en su voz, del cual habló en el famoso programa de entrevistas El Hormiguero, al que fue invitado por el lanzamiento de la serie Bosé, inspirada en su vida y que se estrena el próximo 3 de marzo.

Afonía, es el nombre de la enfermedad que desde hace ocho años padece el musico y la cual, en más de una ocasión, no le ha permitido hablar.

Muchos especialistas de la salud aseguraban que la causa principal de su diagnostico eran problemas emocionales, ya que para aquella época en donde empezó a sentir los primeros síntomas, acababa de terminar su relación con el padre de sus hijos, Nacho Palau, pero realmente la causa era otra.

La razón de su problema con la voz

En la entrevista Bosé contó que, en 1999 sufrió un accidente automovilístico en México, que le dejó sus dos vértebras rotas, pero fue 23 años después que tuvo que operarse, debido a las afectaciones que esto le estaba causando en su espalda.

“Pasaron dos semanas en cama y no me podía mover. Pensé que no era normal. Fui al hospital y me hicieron una tomografía de espalda. Dije: Ya que me van a hacer la tomografía de espalda de la parte interesada, que me la hagan hasta arriba porque tengo problemas de artrosis en el cuello y así veo cómo está”, relató el cantante.

En ese momento, el médico le dijo a Miguel que tenía que analizar los resultados con un especialista, pues tenía sospechas de que algo no estaba bien con el diagnostico.

“Al cabo de dos días llega y me dice: He consultado con mis colegas y, de hecho, mis sospechas están fundadas. Esa sinusitis crónica que te han declarado no es crónica. Estamos seguros y convencidos que te puede desaparecer, que te la podemos quitar, y hemos encontrado la causa de esa sinusitis que a su vez te provoca las infecciones que te provocan que hayas perdido la voz”, comentó el artista.

La infección que le estaba causando la pérdida de su voz, fue producto de una muela, en la que le pusieron un implante, en un procedimiento que se había realizado años atrás.

Miguel Bosé aseguró que al poco tiempo que le quitaron dicha muela, recuperó la voz. Y además confeso que su deseo ferviente por recuperarla, no era para poder cantar sino para que sus hijos conocieran al menos el tono de su habla.