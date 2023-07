¿Qué pasó con Anuel y Yailin? Con una foto ella lo denunció por maltrato

Una nueva polémica protagonizan Yailin y Anuel. La dominicana arremetió en contra del ex de Karol G con fuertes declaraciones. Foto: Instagram - Instagram

Las cosas se han puesto complicadas para Anuel AA. La cantante dominicana Yailin parece que se cansó de callar y de llevar las cosas por las buenas con su exmarido. En sus redes sociales denunció al cantante Anuel por maltrato físico y psicológico.

Lea también: Bogotá Audiovisual Market celebrará su edición número 14 con invitados especiales

Toda esta polémica empezó al parecer desde que Anuel publicó sin autorización de la cantante dominicana una fotografía en la que se veía el rostro de su hija Cattleya. La artista había estallado en redes al llamarlo egoísta y todo indica que es el principio de una dura pelea en la cual la mujer no bajará la guardia.

Tekashi 6ix9ine, la nueva pareja de Yailin, le reclamó a Anuel el hecho de haber publicado fotografías de la bebé, en las que puede verse su rostro, además de haberle recriminado que no ha sido precisamente el mejor padre para la hija que tiene con la cantante.

Pero la polémica discusión no se queda ahí. Tekashi le pide a Anuel que responda por los golpes y malos tratos de los que fue Yailin fue víctima mientras estaba en embarazo de él.

Lea también: Luis Díaz se casa: Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a su novia

Finalmente la cantante cierra sus historias de todo lo revelado con un último mensaje acerca de los malos tratos de los que fue víctima.“Yo tengo todas las pruebas aquí, y cuando tu quieras subimos estados para que se muera el diablo cuatro veces”, advierte.

Leer más de Entretenimiento Anahí tras sufrir accidente en su oído previo a gira de RBD: ‘todavía no escucho’ ¿La gira de RBD sigue en pie?, esto dice Anahí al revelar su estado de salud luego de un accidente. Leer más Anahí tras sufrir accidente en su oído previo a gira de RBD: ‘todavía no escucho’ La música de “FreeKs”: un universo sonoro a puro rock En la nueva serie original de Disney , ya disponible con todos sus episodios, la música ocupa el centro de la escena. Compuesta por temas originales de fuerte impronta rockera, la banda sonora es el resultado de la unión de fuerza y talento latinoamericano delante y detrás del micrófono. Leer más La música de “FreeKs”: un universo sonoro a puro rock

“Dile al mundo que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña. Pero nunca me imaginé que ibas a caer así de bajo pana”, mencionó la artista a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Hizo fuertes declaraciones del mal padre que es Anuel AA y las malas atenciones que tenía con ella. “Cuando parí, que necesité dinero para la renta, para pañales para la niña, para la leche para tú hija, tú y tú gente me ignoraban”, explicó la dominicana.