¿Quién es el miembro de la familia real británica más popular?

BANG Showbiz

El actor Matt Smith asegura que, durante su investigación para meterse en la piel del príncipe Felipe en la serie "The Crown", llegó a la conclusión de que el esposo de Isabel II era el favorito de los empleados de palacio.

A lo largo de las dos temporadas en que dio vida al príncipe Felipe en la serie The Crown, el actor Matt Smith tuvo la oportunidad de investigar a fondo la vida y personalidad del marido de Isabel II contando con un acceso privilegiado a fuentes internas de la monarquía británica, y la conclusión a la que llegó resultó sorprendente incluso para él.



En un primer momento, el intérprete encargado de darle vida en la ficción únicamente conocía la figura del duque de Edimburgo por su dudoso sentido del humor y las controvertidas bromas que han sido documentadas tanto en la prensa como en la producción de Netflix, pero tras un arduo proceso de documentación ha descubierto que él es precisamente el miembro más querido de la realeza entre el personal de palacio y sus ayudantes.



"Uno de los desafíos más interesantes para mí fue aceptar que existe una idea preconcebida y equivocada sobre él, que contribuía a reducirle como persona", explica Matt Smith en conversación con el portal Variety. "Y en realidad, con toda mi investigación, descubrí que es brillantemente divertido, muy listo y muy popular. En el seno de la familia, es el más popular de todos. Si hablas con cualquier miembro del personal, él es a quien todos quieren de verdad. Creo que, de todos ellos, es quien mejor conoce el mundo. Se ha visto menos atosigado por el protocolo a lo largo de su vida y hay cierta vena rebelde o traviesa en su interior. Por lo que sé, es muy abierto y amable con el personal y todos le adoran".



Por otra parte, el artista considera que dar a conocer la faceta más personal de la monarca y su marido, que muchos comparaban en un primer momento con airear sus trapos sucios, no ha hecho más que beneficiarles a largo plazo.



"En mi opinión, ha contribuido a cambiar la percepción que se tenía de la familia real. Creo que, a nivel de relaciones públicas, les ha favorecido seriamente, no estoy de broma", asegura el actor, nominado a un Emmy por su trabajo.