¿Quién es Westcol?, el nuevo novio de Aida Victoria Merlano

Westcol y Aida Victoria Merlano han compartido detalles de su relación en redes sociales. Foto: Tomadas de instagram: @westcol, @aidavictoriam

Westcol es un ‘streamer’ de Medellín que saltó a la fama gracias a la plataforma de transmisión de videos en vivo, Twitch, en la que cuenta con más de 900 mil seguidores.

(Lea también: Fotos: Novios de Lina Tejeiro, estas son las parejas poco conocidas de la actriz)

Hace algunas semanas, Aida Victoria Merlano comenzó su relación con el paisa, siendo la plataforma de Twitch en la que se conoció su romance y donde se dieron su primer beso en plena transmisión, fragmento que se volvió viral rápidamente.

Yo se como poner los títulos

Hoy stream 7 pm 🫡🤭 pic.twitter.com/4QyzkqTAq4 — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) October 16, 2022

Tanto Aida como Westcol han compartido en redes sociales varias ‘stories’ en las que se ven felices por vivir esta nueva etapa y por su relación. Este fin de semana fueron sorprendidos bailando reguetón en una discoteca en Medellín.

(Le recomendamos: Fotos: así se vestían en Colombia en los años 80, ¿cuánto ha cambiado?)

Ante las críticas que ha recibido por su noviazgo, el ‘streamer’ se pronunció en Twitter: “Me envidian porque sin ser lindo la conquisté, me envidian porque teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, ¡el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! ¿Cuál es el problema entonces? ¿Que tú no las tienes? Soy muy feliz con ella. Enamorado.”

Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! Cual es el problema entonces? Que tu no las tienes?



Soy muy feliz con ella

Enamorado pic.twitter.com/Hniipwtbrc — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) October 21, 2022

La influenciadora barranquillera también se había confesado que se sentía como “en el colegio. Así, tal cual. Eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Yo solo sé que estaba viendo los videos de ese día y me sorprendí, ¿cuántas veces ese niño me hace agachar la cabeza?”.

(Le puede interesar: William Morón Muegues, una vida entre monólogos)

Aida Victoria se encuentra en libertad mientras un juez revisa en segunda instancia su condena de siete años y medio de prisión domiciliaria por la colaborar en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.