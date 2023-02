“Quiero ver mi envejecimiento”: Margarita Rosa de Francisco sobre su edad

Margarita Rosa de Francisco, actriz, cantante, presentadora y escritora caleña. Foto: Tiktok @margaritavasola

La actriz, presentadora, modelo y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco contó que a pesar de las críticas que ha recibido en redes sociales como Instagram y Twitter, no se ha preocupado por su edad y las muestras del envejecimiento que ha tenido con el tiempo.

La caleña se refirió en su cuenta de TikTok al hecho de hacerse retoques en su rostro, a quejarse de sus arrugas o de modificar partes de su cuerpo para que se vean más ‘jóvenes’. Según afirma, aunque hizo algunas de estas prácticas en el pasado, fueron parte de una crisis.

Usuarios alrededor del país han atacado a Margarita Rosa de Francisco por mostrarse en diferentes etapas de su vida e incluso han hecho comentarios relacionados con sus posturas políticas como justificación para atacarla. Margarita siempre ha contestado firme y hasta jocosamente, reafirmando que está orgullosa de su envejecimiento.

Esto fue lo que dijo Margarita Rosa de Francisco

En el video titulado “sobre envejecer” Margarita afirma, sorpresivamente, que en la plataforma de TikTok no recibe tantos ataques y críticas hacia su físico: “aquí no me están gritando, todo el tiempo en la cara, lo vieja que estoy”.

“Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox ni ponerme rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”, contó la actriz protagonista de novelas como “Café con Aroma de Mujer”.

Además, contó que aunque antes sí se preocupaba por estos aspectos de su vida, ahora ya no son una prioridad. De hecho, los procedimientos estéticos que se hizo en el pasado, los califica como una crisis de vejez. “Antes, cuando tenía cuarenta, cuarenta y pico, sí me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y me ponía botox en todas partes, pero bueno, eran cosas que se iban con el tiempo, pero, pues ahora, desde la pandemia, no me he hecho ningún tratamiento para la piel”.

Finalmente, Margarita Rosa de Francisco contó que la pandemia la ayudó a verse de una forma diferente: “De alguna manera la pandemia me enseñó a aceptarme físicamente, como estoy”.

¿Cuántos años tiene Margarita Rosa de Francisco?

Margarita tiene 57 años y desde sus 18 está inmersa en el mundo del espectáculo y la televisión en Colombia. En su juventud se dedicó al modelaje para luego pasar a protagonizar algunas de las producciones más importantes de la época en el país. Fue presentadora del reality “El Desafío” por más de cinco años. Actualmente, aunque no está activa como actriz, escribe para algunos medios nacionales y muestra sus rutinas de ejercicio en su cuenta de Instagram.