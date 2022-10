Raphy Pina revela pruebas contra Don Omar y defiende a Daddy Yankee

Daddy Yankee, Raphy Pina y Don Omar tuvieron una breve gira de conciertos, "The Kingdom", en Puerto Rico en diciembre de 2015. Foto: Archivo Particular

Raphy Pina, productor y empresario, dueño del sello discográfico Pina Records, se pronunció por medio de su canal de YouTube, sobre las recientes declaraciones que realizó Don Omar en una entrevista con El Chombo, en donde el artista menciona las razones por las cuales se alejó de Pina y Daddy Yankee.

(Contexto: “No soy empleado de nadie”: Don Omar se va en contra de Daddy Yankee)

En este video, Raphy Pina relata tras las rejas qué fue lo que supuestamente sucedió durante el desarrollo de la preparación de la gira de conciertos, “The Kingdom”, donde se realizó un cara a cara entre Don Omar y Daddy Yankee.

En la primera parte de la defensa de Pina, dice lo siguiente: “eso de ‘Don vs Don’ se lo inventó ese día en la entrevista. Él había intentado hacer un evento llamado ‘Los Insuperables’ y le pidió a Carlos Pérez un tráiler y todo, cosa que no llegó a nada y este video no me deja mentir”, mientras corre de fondo el demo promocional de la gira mencionada.

También con documentos firmados por William Landrón (Don Omar), Raymond Ayala (Daddy Yankee) y Rafael (Raphy) Pina, el productor evidenció el contrato de exclusividad de estos conciertos. También, mencionó la posesión de correos donde supuestamente el intérprete de “Salió el sol” le faltaba el respeto.

“Tengo emails y textos donde las excusas y faltas de respeto que llevaron al fracaso este gran concepto que sí, gracias a mi relación con Raymond Ayala se pudo lograr (lo poco que se hizo)”.

(Le puede interesar: Se declaró a la cumbia tradicional del Caribe patrimonio de la Nación)

Pina, además, acusó a Don Omar por medio de un post de Instagram, de querer “distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro”, señalando también que Landrón se encontraba esperando el momento en el que “su ‘complice’ (Pina) se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir”.

En el video de la entrevista, Don Omar menciona haber sido atacado por parte de Raphy Pina y Daddy Yankee, a partir de esta gira de conciertos “The Kingdom”, donde supuestamente el equipo de Yankee habría saboteado su presentación y su imagen: “no soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al respeto o a nadie”.

¿Por qué Raphy Pina está en la cárcel?

El productor musical Rafael (Raphy) Pina se entregó el pasado mayo ante el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, Puerto Rico, para dar inicio a la condena de 41 meses de prisión que le impuso el juez federal Francisco Besosa, por posesión ilegal de armas de fuego, que mantenía en una de sus propiedades ubicada en Caguas.