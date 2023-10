Raúl Ocampo, pareja de Alejandra Villafañe, se despide de la actriz: “Por siempre”

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe en un videoclip que realizó Alejandro Murcia, quien registró con respeto y altura un momento íntimo de la pareja. Este sábado Alejandra Villafañe falleció. Foto: Captura de

Hace una semana el actor Raúl Ocampo y su novia, la actriz Alejandra Villafañe, subieron en sus cuentas de Instagram un video. Fue un homenaje que terminó convirtiéndose en una despedida. Aquellas imágenes, registradas por Alejandro Murcia, son alguna forma de decir adiós, pues la actriz falleció este sábado a los 34 años. Hacía frente a un cáncer.

“Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron familia. Gracias a un amor que es de por vida. Gracias por vivir este momento tan íntimo con tanto respeto. Te amamos Alejandro Murcia”, escribió la pareja en el copy de la publicación en la que además agradecieron a Murcia por registrar ese momento íntimo con altura, con belleza, lejos del panfleto y más cerca a la poesía.

El video está acompañado por una canción. “Sabor a mí”. El tema que compuso el mexicano Álvaro Carrillo Alarcón, ha sido interpretado por, entre otros, Luis Miguel y el Trío los Panchos.

Tanto tiempo disfrutamos de este amor

Nuestras almas se acercaron, tanto así

Que yo guardo tu sabor

Pero tú llevas también sabor a mí.

Ocampo, quien ayudó a cortar el pelo de su pareja y dejó que ella cortara el suyo, compartió este sábado una secuencia de imágenes que corresponden al video que realizó Murcia. Las fotos muestran varias cosas: amor, complicidad, alegría, esperanza, respeto. Seguro la pareja de Villafañe hoy tiene un montón de cosas por decir, pero, por ahora, el mensaje es tan corto como profundo: “Quiero que sepas que...Por siempre”, se lee en el mensaje que acompaña las fotos.

Pasarán más de mil años, muchos más

Yo no sé si tenga amor la eternidad

Pero allá, tal como aquí

En la boca llevarás. Sabor a mí.

Villafañe estaba aferrada a su lucha. A su vida. Compartió en su cuenta de Instagram los detalles del proceso médico: “Mi primera Quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara. Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta... Los amo a todos los que han estado aquí y todos los sé de corazón están conmigo. Familia, amigos, conocido. Gracias”, escribió hace tres semanas.

En julio de este año, la actriz reveló que había sido diagnosticada con cáncer e intervenida quirúrgicamente. Luego, en septiembre, reveló más detalles sobre su estado de salud y le contó a sus seguidores que había empezado su proceso de quimioterapia.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por familiares y amigos en la tarde de este sábado. “Las mejores flores, Dios las recoge rápido para su jardín. Hija, por siempre tu legado estará en mí. Gracias por ser tan especial. Te amo”, escribió el padre de la actriz, Santiago Villafañe Vidal.

Alicia Villafañe, tía de la actriz, compartió en sus redes sociales un mensaje para su sobrina. “Cerraste tu vida con broche de oro, mi amor. Por eso la respuesta a la pregunta que me hiciste: ‘¿Qué dirías si me muero hoy?’, mi respuesta fue que eras una Berraca y no por soportar la enfermedad, sino por todo lo que alcanzaste. Orgullosa siempre de ti”.

Claudia Villafañe, otra de sus familiares, le envió un mensaje agradeciéndole por esperarla para despedirse. “Qué dolor en el alma, mi niña. Gracias por esperarme, gracias por los últimos “te amo”, por la última mirada que nos dimos. La guardaré para siempre en mi memoria”, escribió.

En uno de los últimos mensajes publicados en su cuenta de Instagram, la actriz se mostró positiva ante el proceso médico que estaba asumiendo y le agradeció a seguidores, familiares y amigos por los buenos deseos durante su recuperación.

“Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura de que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hp (no me disculpo por la palabra, la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy bonito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes”, escribió.

En esa misma publicación, Villafañe reveló que la cirugía había tenido algunas complicaciones y que la recuperación había sido un poco más difícil de afrontar que de costumbre. Sin embargo, dijo que parecía que la intervención había sido un éxito y que los médicos habían podido retirar todo el tumor. “Al parecer se pudo sacar todo, mi oncólogo es un teso y el urólogo que entró a última hora también, todos los que estuvieron en mi cirugía, son demasiado, gracias. Dios los bendiga a ellos y a ustedes. Esto continúa, momento a momento. Aquí voy sonriendo, aunque a veces cueste”, agregó.