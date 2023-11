Raúl Ocampo volvió a redes tras muerte de Alejandra Villafañe y compartió mensaje

El actor ha expresado desde la muerte de su pareja sentimental cómo se ha sentido en este proceso de duelo que, según él, se ha visto acompañado por sus seguidores. Foto: Instagram Raúl Ocampo

La muerte es una experiencia universal. Nacer significa que en algún momento habrá que morir y ante esa certeza, miles de personas al rededor del mundo deciden demostrar su solidaridad con quienes padecen la perdida que, aunque inevitable, siempre supone un impacto emocional para quienes son testigos de ella. Así fue el caso de Raúl Ocampo, actor y pareja sentimental de Alejandra Villafañe, intérprete que fue diagnosticada con cáncer. Tras meses de tratamiento, falleció.

El mensaje de Raúl Ocampo

El deceso de la Villafañe conmovió a múltiples personalidades de la televisión colombiana, y cómo no, a sus afectos más cercanos. Ocampo no ha dudado en compartir sus sentimientos en medio del duelo y el 2 de noviembre reapareció en Instagram, dejando un mensaje de agradecimiento hacia todas las personas que se han solidarizado con él. “Quiero darle las gracias a todas las personas y a su inmenso corazón, porque a través de este medio me han manifestado su amor, su buena energía y su apoyo”, se lee en la descripción de la publicación.

El carrusel de fotografías muestran su forma de enfrentar el duelo: el ciclismo. “Pasan los días y acá vamos… pedaleando. Un momento a la vez. Sin que el pasado asfixie ni que el futuro se vea ansioso”. Los comentarios están llenos de personas que comparten el amor por la bicicleta y expresan, nuevamente, apoyo hacia él. “Me han hecho sentir sostenido y respaldado. Que Dios devuelva multiplicado por 1.000 cada deseo y cada intención que me envían”, finaliza.

En la salud y la enfermedad

La razón por la cual la pareja fue tan mediática no fue únicamente porque Alejandra Villafañe padecía una enfermedad degenerativa, sino porque desde antes el romance entre ellos se veía sólido y así se demostró en los momentos más difíciles.

Desde el principio, Raúl Ocampo se mostró firme ante la idea de ser un pilar donde su novia podría sostenerse en caso de necesitarlo. Incluso, hubo un vídeo que realizaron en el que se le veía rapándose junto a Villafañe, momento que conmovió a los internautas desde su publicación hasta la muerte de la actriz. “Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron Familia, Gracias a un amor que es de por vida”, escribió ella desde su cuenta de Instagram.

Días después de su fallecimiento, el actor decidió homenajearla compartiendo un pequeño mensaje acompañado de fotografías. “Ale estoy seguro de que desde el cielo estás viendo el impacto tan positivo que tuviste en tantas personas. Celebra, canta, baila y salta princesa. En cada conversación que he tenido solo llegan a mí palabras en donde te exaltan, te admiran… tu forma de vivir la vida desde las acciones y no solo las palabras, si fue el mejor ejemplo y legado”, se lee.

