Reaparece Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla: ¿Se acerca su libertad?

Yolanda Saldívar lanzará una serie documental sobre sus vivencias con Selena Quintanilla. Foto: El espectador

El 31 de marzo de 1995 la cantante Selena Quintanilla Pérez fue declarada muerta, luego de que Yolanda Saldívar, la amiga y fundadora del club de fans de Selena, le disparara con un revolver calibre 38 mm. Hoy, a sus 63 años, la asesina de la mexicana está en prisión cumpliendo una condena de cadena perpetua.

Documental de Yolanda Saldívar

El próximo 17 de febrero se estrena la serie documental Selena & Yolanda: The secrets between them. De acuerdo con el trailer, el audiovisual incluirá entrevistas inéditas con Yolanda Saldivar, quien dice que ha llegado el momento de contar su historia.

De acuerdo con los testimonios dados en su momento, Saldívar atacó a Quintanilla, luego de que la cantante la despidiera por apropiarse de dineros que llegaron a Selena por su negocio de ropa. Cuando la cantante la confrontó, Yolanda le disparó con un arma a la que obtuvo acceso luego de solicitar un permiso para portar armas en San Antonio, Texas.

“Mi familia recolectó la evidencia que demuestra las diferentes versiones de lo que estaba sucediendo”; “Estaba asustada”; “Conozco sus secretos y creo que la gente merece conocer la verdad”, dice Yolanda Saldívar en el trailer.

El documental será emitido por la cadena Oxygen a las 8:00 pm ET. Además, los capítulos estarán disponibles en la plataforma de Streaming Peacock luego fe su estreno.

¿Cómo se ve Yolanda Saldívar hoy?

Luego del asesinato, Saldívar fue condenada a cadena perpetua. Lleva casi 29 años en la prisión de máxima seguridad de Mountain View Unit, ubicada en Texas. Actualmente, a sus 63 años, se sabe que tiene un trabajo como conserje en la misma prisión, aunque no se han dado mucho detalles al respecto.

¿Cuándo sale Yolanda Saldívar de prisión?

Como se mencionó anteriormente, Yolanda se encuentra cumpliendo una pena de cadena perpetua en la cárcel. Sin embargo, en 2025, cuando se cumplan 30 años del asesinato de Selena Quintanilla, Saldívar será elegible para libertad condicional.