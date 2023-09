Restaurante de Bad Bunny enfrenta demanda por presunta agresión a un cliente

Aunque el restaurante está a cargo del cantante puertorriqueño y su socio David Grutman, el reggaetonero no estaría implicado directamente en la demanda. Foto: Time

Le podría interesar: “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny se convierte en el álbum más escuchado en Spotify

“En eso van llegando las celebridades. Llega Beckham por la entrada principal, llega la esposa, llega Messi, la esposa, dos o tres jugadores de fútbol. También llegó Anuel”, relata el empresario mexicoamericano Gabriel Barajas, quien se encontraba cenando por el cumpleaños número 21 de su hija en el restaurante floridense con temática japonesa, Gekko.

“Ya para acabarse la noche, mi amigo le dice a su novia que si le puede tomar una foto a él y a su hermano. Ni siquiera dirigida a las celebridades. Llega un seguridad, le avienta la mano y le dice ‘no more pictures, no more videos’”.

El periódico Daily Mail acusó a Barajas de intentar tomarle fotografías a la pareja Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en una nota que se publicó el 15 de agosto. Según explica Barajas para la cadena de televisión estadounidense, Telemundo, la ubicación que le dieron fue en una esquina que daba directamente a la contra esquina en la cual se situaron las figuras públicas. Razón por la cual pudo haberse malinterpretado la escena.

“Entonces el socio de Bad Bunny [David Grutman], le dice a mi amigo: ‘tú y solamente tú sígueme’. Mi amigo camina tras de él y en cuanto da un paso afuera del club, seguridad lo agarra y lo ahorca y lo arrastra. Yo digo ‘ey, ¿qué está pasando?’ Yo no tiro golpes, no tiro nada, no más trato de agarrar a mi amigo y de ahí siento un golpe horrible’”. En los vídeos proporcionados a la cadena televisa se ve cómo el impacto que recibió Barajas le provocó un corte en a frente y una contusión en el ojo. La herida le causó una pequeña hemorragia en el momento.

Más sobre restaurantes Esto cuesta comer en el nuevo restaurante de Nairo Quintana, ¿dónde queda? “El parche de Nairo”, el nuevo restaurante del ciclista, se inauguró hoy en el norte de Bogotá. La carta incluye platos típicos colombianos y propios de la dieta de los ciclistas. Leer más Esto cuesta comer en el nuevo restaurante de Nairo Quintana, ¿dónde queda? Esto cuesta comer en el nuevo restaurante de Diego Sáenz de ‘MasterChef’ El establecimiento, que fue inaugurado el pasado 3 de agosto, se especializa en comida asiática. Leer más Esto cuesta comer en el nuevo restaurante de Diego Sáenz de ‘MasterChef’

La demanda que presentó el empresario el 21 de agosto, consta de 11 cargos entre los que se encuentra agresión física. De resultar exitosa, el restaurante y sus dueños pueden ser responsables por los daños y prejuicios ocasionados en contra de Gabriel Barajas.

El presidente de Axis Logistics Group, la compañía responsable de la seguridad del restaurante, se pronunció al respecto. Según la empresa, la evacuación que se realizó fue por conductas en el comportamiento de Barajas y sus acompañantes, sin embargo, el enfrentamiento no se desató con el cuerpo de seguridad sino con un empleado. La investigación interna ya está desarrollándose.

Leer más: Timothée Chalamet y Kylie Jenner hacen pública su relación en concierto de Beyoncé