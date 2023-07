Revelan las causas de la muerte de Lisa Marie, hija de Elvis Presley

Lisa Marie Presley, cantautora e hija de Elvis y Priscilla Presley, en la premier de la película "Elvis". Foto: AFP - CHRIS DELMAS

La cantante estadounidense Lisa Marie Presley, hija de la superestrella Elvis Presley, murió de forma natural a causa de una obstrucción del intestino delgado, según un nuevo informe de la oficina forense del condado de Los Ángeles (California).

Le recomendamos: EGEDA abre convocatoria en Hollywood para profesionales iberoamericanos

El informe indica que la condición es comúnmente causada por el tipo de cirugía que se utiliza para la pérdida de peso, recoge el medio USA Today. La única heredera del “Rey del Rock and Roll” murió el pasado 12 de enero a los 54 años tras ser hospitalizada de urgencia después de haber sufrido un aparente paro cardíaco.

The L.A. County Medical Examiner reported that Lisa Marie Presley passed away from complications due to “a small bowel obstruction.” pic.twitter.com/06s4JvfcOR — Pop Base (@PopBase) July 13, 2023

Antes de ser trasladada a un hospital de Calabasas, California (Estados Unidos), localidad en la que residía, los especialistas médicos habían logrado que recuperara el pulso e implantarle un marcapasos, pero falleció poco después. Poco después de su fallecimiento, la autopsia inicial no fue concluyente, por lo que el médico forense solicitó estudios adicionales.

¿Quién era Lisa Marie Presley?

Nacida el 1 de febrero de 1968, en Memphis, Tennessee (Estados Unidos) exactamente nueve meses después de la boda de Elvis y Priscilla, Lisa Marie mudó a Los Ángeles a los cuatro años con su madre luego del divorcio de sus padres en 1973.

Lisa Marie tenía nueve años, cuando su padre murió en agosto de 1977, lo que la convirtió en heredera conjunta de su patrimonio junto con el abuelo Vernon Presley y la bisabuela Minnie Mae Hood Presley. Después de sus respectivas muertes en 1979 y 1980, se convirtió en la única heredera y también heredó la residencia de Graceland de su padre.

Más sobre Entretenimiento Día Mundial del Rock y 50 años del álbum debut de Queen “Queen”, el primer disco de la agrupación, fue lanzado el 13 de julio de 1973 y estuvo compuesto por diez canciones, cinco de ellas fueron escritas por Freddie Mercury. Día Mundial del Rock y 50 años del álbum debut de Queen “La insoportable levedad del ser” y más obras de Milan Kundera adaptadas al cine El escritor fallecido este martes 11 de julio a los 94 años publicó diez novelas, entre ellas “La insoportable levedad del ser”, “La broma” y “La lentitud”. “La insoportable levedad del ser” y más obras de Milan Kundera adaptadas al cine

En 1988, se casó con Danny Keough, un músico de Chicago, con quien tuvo dos hijos: Riley en 1989 y Benjamin en 1992. Después de cinco años y medio de matrimonio, la pareja se divorció en mayo de 1994.

Como artista de grabación, Lisa Marie lanzó tres álbumes: To Whom It May Concern de 2003, que obtuvo la certificación de oro por más de 500,000 unidades vendidas en los Estados Unidos, así como So What de 2005 y Storm & Grace de 2012.

Además: El Sindicato de Actores de Estados Unidos se declara en huelga

Lisa Marie también fue una filántropa y durante mucho tiempo supervisó la Fundación benéfica Elvis Presley, que beneficia a familias sin hogar y ofrece viviendas gratuitas, guarderías para niños y otros servicios para familias necesitadas. También trabajó con Angel Network de Oprah Winfrey para brindar ayuda a los afectados por el huracán Katrina, así como con Dream Factory para beneficiar a niños con enfermedades o discapacidades.

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.