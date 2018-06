Robbie Williams es "casi" vegano

BANG Showbiz

La esposa del cantante contó que, por mucho que su marido se haya propuesto mejorar sus hábitos alimenticios, no puede decir que es completamente vegano porque no se resiste a una buena hamburguesa.

A lo largo de las últimas décadas Robbie Williams ha protagonizado varios ingresos en diversas clínicas y centros médicos debido a sus antiguas adicciones al alcohol y las drogas, pero ninguna de aquellas experiencias resultó tan aterradora como la misteriosa enfermedad que el año pasado lo envió directo a cuidados intensivos después de que los médicos detectaran una serie de "anomalías" en su cerebro y corazón.



Cuando por fin recibió el alta, el cantante se propuso abrazar un estilo de vida más saludable, comenzando por su alimentación, que a partir de ese momento ha consistido en una dieta basada en plantas como ha explicado él con orgullo en varias ocasiones.



Sin embargo, ahora su esposa Ayda Field se ha encargado de matizar sus declaraciones, aclarando que en realidad su famoso marido no puede afirmar que es completamente vegano porque las hamburguesas son uno de los pequeños placeres a los que no ha renunciado



"Está de maravilla, de verdad que se encuentra muy bien. El año pasado tuvo algunos problemas de salud y fueron unos momentos muy duros para todos, pero por esa misma razón ahora resulta maravilloso ver que vuelve a ser él mismo. Ahora es vegano... más o menos. No creo que puedas comer hamburguesas de carne cuando eres realmente vegano", ha revelado Ayda Field en el programa de la televisión británica Loose Women en el que colabora de forma habitual.



La actriz es capaz de tomarse con sentido del humor la definición tan abierta que el músico parece tener del veganismo con tal de verle feliz y sano.



"Fue muy duro porque él estaba en Reino Unido y yo en Los Ángeles con los niños, en una zona horario diferente. No sabía lo que estaba sucediendo y en esos momentos lo único que deseas es que todo vaya bien. Ahora por fin está bien, por fin. Mi gran mono se ha recuperado de maravilla y sigue marcándose los mismos pasos de baile que antes y quitándose la ropa a la mínima oportunidad", comentó ella.