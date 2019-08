Robert Kirkman revela porqué terminó el cómic "The Walking Dead"

CulturaOcio/Europa Press

"Me parte el corazón tener que finalizar, pero hay que seguir adelante. Me encanta demasiado este universo como para estirar las cosas hasta una altura que no sea la que quiero", comentó el autor.

El creador de la historia de cómics original, Robert Kirkman, finalizó la historia de "The Walking Dead" con el lanzamiento del tomo 193. Aunque la franquicia continúe en expansión con diversos spin-offs (historias derivadas) y con la popular serie de televisión, el escritor ha revelado la verdadera razón por la que ha concluido la publicación de más números. (Le recomendamos: "The Walking Dead" lanza tráiler y fecha de estreno de décima temporada).

Acompañado por una foto de los cómics en versión de tapa dura, Kirkman ha bromeado con el motivo de finalizar la historia de "The Walking Dead": "Ahora que tengo el volumen nº 16 de tapa dura, puedo desvelar la verdadera razón por la que The Walking Dead terminó", seguido de una etiqueta donde escribe que "no tengo más espacio en las estanterías".

Okay. Now that I have the volume 16 hardcover, I can reveal the REAL reason @TheWalkingDead ended. #nomoreroomontheshelf pic.twitter.com/pmW1t7lD5B — Robert Kirkman (@RobertKirkman) August 9, 2019

Bromas al margen, el motivo serio por el que Robert Kirkman concluyó la historia fue para sorprender a los fans con el último tramo de las novelas gráficas, terminando sin previo aviso: "Me parte el corazón tener que finalizar, pero hay que seguir adelante. Me encanta demasiado este universo como para estirar las cosas hasta una altura que no sea la que quiero", escribía el creador de los cómics en una sentida carta de despedida a sus fans más fieles. (Le puede interesar: Robert Kirkman revela cuál era el final original de "The Walking Dead").

"Tenía que contar la historia exactamente como quería, en este caso en 193 números, y concluirla bajo mis condiciones, sin interferencias por el camino... De ningún tipo. Es algo muy extraño, y no sería posible sin el apoyo incondicional que esta serie ha tenido", concluye el escrito de despedida.

Durante la pasada edición de la Comic-Con, celebrada en San Diego, Robert Kirkman afrontó las críticas de cierto sector de fans que expresaron su descontento con la trama. A su juicio, se había vuelto "muy repetitiva", cosa que el escritor desmintió: "la historia no fue repetitiva", sino que "se intensificó". "Era muy consciente de cómo podría volverse repetitivo y realmente quise evitar eso. Quería que hubiera un flujo narrativo".

Además, lanzará un nuevo spin-off que comenzará a rodarse este verano y ya ha encontrado a sus tres protagonistas. La franquicia también lanzará una trilogía de películas protagonizada por Andrew Lincoln que narrarán la historia de Rick Grimes tras ser rescatado por el misterio helicóptero en la novena temporada.