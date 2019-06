“Fear the walking dead” estrena quinta temporada en Latinoamérica

Con información de CulturaOcio/Europa Press

Localizar sobrevivientes y hacer de lo que queda del mundo un lugar mejor. Esta es la filosofía con la que “Fear the walking dead” lanza su quinta temporada, disponible desde este lunes en América Latina. Los protagonistas de esta serie, que se emite por el canal AMC y que es un 'spin-off' de "The Walking Dead", no tienen otra opción que enfrentar los fantasmas de su pasado y buscar redimirse como grupo. (Le puede interesar: Las películas de The Walking Dead no se estrenarán en cines).

Con una determinación obstinada, Morgan Jones (Lennie James) lidera el grupo con una filosofía arraigada en la benevolencia, la comunidad y la esperanza.

Cada personaje cree que ayudar a los demás les permitirá compensar los errores de su pasado, pero la confianza no se ganará fácilmente.

Su misión se pondrá bajo prueba cuando el grupo se encuentre en territorio desconocido, donde tendrán que enfrentar no solo su pasado, sino también sus temores. Es solo a través de esta confrontación que descubrirán una forma completamente nueva de vivir, una que los cambiará para siempre.

Ian Goldberg, uno de los dos responsables de la serie, comentó a Entertainment Weekly que en esta nueva entrega “todos estarán en un entorno misterioso para ayudar a los demás, pero conforme avanza la trama los personajes se darán cuenta que habrá multitud de obstáculos. Aquellos a quienes buscan echar una mano tendrán multitud de motivos por los que son complicados de ayudar”.

Entre los personajes que regresan a “Fear the walking dead” estará Daniel Salazar (interpretado por Rubén Blades), uno de los más esperados, pues en la tercera temporada su última aparición fue moribundo, prácticamente muerto tras el disparo de Victor Strand. Durante la cuarta tanda de capítulos no se supo nada de él, y ahora volverá con un panorama muy complicado emocionalmente hablando. (Archivo: Cuando un familiar es problema para sobrevivir).

Esta quinta temporada también incorpora nuevas caras, como Grace (interpretada por Karen David), cuyo papel dentro del argumento se desconoce, pero que estará relacionado, según los showrunners, con los personajes de Alicia y Morgan. Otro fichaje muy esperado es el de Austin Amelio (Dwight), que fue visto por última vez en el final de la octava temporada de “the walking dead”, tras ser desterrado de los asentamientos de Virginia bajo amenaza de muerte.