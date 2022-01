Robin Sharma: soy un optimista práctico

Robin S. Sharma nació en 1965 y reside en Toronto, Canadá. Es autor de varios libros con éxito internacional y es un experto reconocido en liderazgo y desarrollo personal. Foto: Cortesía

Desde las primeras palabras de su nuevo libro, “Manifiesto para los héroes de cada día” (sello Grijalbo), uno se encuentra con una poderosa ola de optimismo sobre la naturaleza humana. Dice que todos podemos ser héroes y aspirar a la excelencia. ¿Qué pruebas tiene de tanto optimismo?

Bueno, la evidencia está en observar a los seres humanos en acción, Aldo. La evidencia está en ver el progreso humano. Mira lo que han innovado, lo que han creado. Mira lo que han superado, ya sea Amelia Earhart, o Hedy Lamarr, la gran inventora, ya sea Elon Musk, Nelson Mandela, o la madre Teresa. Así que los seres humanos realmente tienen una opción; podemos resignarnos al victimismo o podemos dar un paso al heroísmo. Y sí, están estos grandes líderes que he mencionado, pero también creo que cada ser humano tiene la oportunidad para el heroísmo cotidiano. Ese podría ser el barrendero que barre las calles así como Beethoven compuso su música. Podría ser un barista en una cafetería. Todos los demás se quejan y son negativos, pero los héroes de cada día encuentran que dentro de ellos irradian positividad y hacen su trabajo maravillosamente. Así que la evidencia está en mi experiencia, mis lecturas, mi estudio, mi trabajo con muchos de los líderes más exitosos del mundo.

De hecho, en el libro usted cuenta hermosas historias de algunos de sus encuentros con estos héroes de cada día. Entonces, ¿qué es un héroe de cada día? ¿Quién es un héroe cotidiano y qué se necesita para convertirse en uno?

Un héroe cotidiano es esencialmente alguien que, en un momento difícil o fácil, comienza a vivir su promesa, hace un trabajo maravilloso, irradia posibilidades, construye relaciones, hace el bien por sí mismo y su familia. Y hacen del mundo un lugar más brillante en el proceso. En mi libro, comparto la historia de un hombre solitario que conocí en una ciudad europea, calentando castañas. Él era un inmigrante. Perdió su negocio, se enfermó. Lo perdió todo. Pero en vez de quejarse, culpar y excusarse, como hace tanta gente, fue a comprar unas castañas, un fogón, y las fue asando y vendiéndolas a los transeúntes. Para mí, ese es un fantástico ejemplo de heroísmo cotidiano. En un mundo donde tanta gente entrega su poder para hacer cambios y mejorar su vida aquí, él estaba casi a medianoche con un gorro de lana azul, asando castañas. Creo que es un buen ejemplo de heroísmo cotidiano.

Sí, es una historia muy conmovedora, con la cual considero que muchas personas, especialmente en este momento de pandemia, se pueden relacionar. Cuando leí esa historia y el libro completo, la síntesis que hice para mí es que “Manifiesto para héroes de cada día” es realmente una guía para una vida auténtica. ¿Qué es para usted una vida auténtica?

Una vida auténtica es trabajar todos los días para hacerme un mejor ser humano, el dominio personal o el trabajo de desarrollo personal. Una vida auténtica es confiar más en mi instinto que en mi intelecto. Una vida auténtica es rica en vínculos con familiares y extraños. Entonces, obviamente, conectarme profundamente con mi familia, pero también tratar a los desconocidos con amor, amabilidad o respeto. Una vida auténtica para mí es empujar tu mejor trabajo al mundo. Es ver lo bueno y lo malo, disfrutar los momentos de sol, usar mi sufrimiento para hacerme más fuerte. Una vida auténtica es vivir según los valores que son importantes para mí, como la honestidad, la valentía, la amabilidad, el dominio. Y creo que, en última instancia, una vida auténtica es que nuestras vidas son bastante cortas. Considero que la autenticidad es llegar a un lugar donde vives por una causa que es más grande que tú. Pienso que no solo es una excelente manera de mejorar al mundo, es una de las mejores fórmulas para la felicidad.

Usted era un abogado exitoso en ejercicio, pero cada vez estaba más insatisfecho con su carrera. Entró en una crisis existencial. ¿En qué momento preciso decidió rehacerse? ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso?

No hubo un momento preciso, en realidad. Fue una transformación por mil cortes. Tiene razón, me convertí en un abogado exitoso, pero estaba muy vacío. Había hecho todo lo que la sociedad decía que debía hacer para sentirme exitoso, feliz y en paz, pero me sentía vacío. Había una angustia que crecía dentro de mí, una falta de sentido, que me llevó a comenzar a investigar. Entonces, comencé a entrevistar a personas felices. Empecé a leer los libros de las personas más exitosas de la historia. Probé la acupuntura, la hipnoterapia, la meditación, la oración, todas estas diferentes modalidades, e hice un gran cambio en mi vida.

Uno de mis mentores, Steven Gilligan, dice que hay una primera parte de la vida en la que tratamos de encajar, y luego hay una segunda parte en la que nos convertimos en los autores de nuestra vida, en la que creamos una vida en nuestros propios términos.

Creo que el punto de inflexión en la vida de cualquier persona es cuando dejas de seguir a la multitud y comienzas a pensar por ti mismo, cuando comienzas a confiar en ese susurro silencioso que te lleva en la dirección de la vida que quieres vivir y lo que es mejor para ti.

Muchos pueden relacionarse con su experiencia. Hay personas que se sienten atrapadas en su vida y, sin embargo, no pueden dar el paso que dio usted para rehacerse. ¿Qué hace la diferencia entre alguien que da este salto y alguien que no lo logra?

Bueno, creo que la conciencia es el ADN de la transformación. Una vez que nos volvemos muy íntimos y conscientes de la brevedad de la vida, y cuando nos damos cuenta de que el mayor peligro es permanecer en el puerto seguro de lo conocido, y que es ahí donde podemos quedarnos, terminando nuestra vida con nuestro corazón roto. Cuando nos damos cuenta de que el mayor riesgo es no correr riesgos, empezamos a hacer cambios.

Cuando alguien decide caminar por el camino del cambio y la autenticidad, ¿cómo asegurarse de permanecer en ese camino y no dar marcha atrás?

Es una gran pregunta. Una de las formas más antiguas y comprobadas de mantener nuevos hábitos o una nueva vida es tener un grupo de apoyo. Y así, hacer el trabajo personal acompañado por un grupo es muy poderoso. El libro tiene tantas tácticas. Así que elegir algunos hábitos o habilidades y hacerlo con lo que llaman un grupo de expertos es muy poderoso.

El crecimiento personal y espiritual no es una progresión lineal. Nos encontramos con obstáculos y desafíos. ¿Cómo se enfrenta a las dificultades que presenta la vida?

Bueno, hay muchas maneras diferentes de lidiar con una dificultad. Depende en realidad del tamaño. Nuestra cultura sugiere que si no nos sentimos felices todos los días, hay algo mal con nosotros. No, significa que somos humanos. En mi libro dedico un capítulo sobre el trauma, que puede ser causado por la pérdida de un ser querido, un divorcio, una pandemia mundial, una enfermedad, la pérdida de un trabajo o un negocio, una crisis espiritual. Lo que dice la sociedad es evitar el trauma y salir corriendo de él lo antes posible. En cambio, al hacerte amigo del trauma y al buscar el crecimiento en el trauma, y al no juzgar el trauma como algo malo, sino como un regalo para ayudarte a crecer, en realidad explotas la dificultad y usas el dolor para purificarte, construir sabiduría, construir valentía. Aprendemos lo fuertes que somos cuando estamos de rodillas.

Escribe que este podría ser su último libro y que su sueño es abrir un pequeño restaurante donde usted cocine para sus invitados. ¿Tiene la sensación de que dijo todo lo que tenía que decir?

Ahora estoy en un período de vacío creativo, Aldo. Si me muero hoy, siento que he escrito un libro muy honesto, muy filosófico, muy auténtico, muy táctico en lo que se necesita desarrollar y hacer para materializar el genio humano, vivir una vida hermosa y hacer del mundo un lugar mejor. Y así, en este momento no me siento muy creativo. Creo que si has hecho bien tu trabajo como artista y creador, deberías estar vacío después de haber hecho un trabajo muy desafiante. Tienes que sentirte vacío.

¿Cuál es la lección que le ha dejado este tiempo de pandemia, una lección que representó un giro o un avance en su vida?

Usé el tiempo, además de escribir el libro, también para mucha sanación personal. He estado en un viaje de sanación muy intenso durante 22 años, y profundicé eso significativamente en la pandemia, a través de la meditación, la oración, el diario, la lectura, a través de mucho silencio y quietud. Traté de encontrar una oportunidad para utilizar la quietud para mi creatividad y mucho tiempo para preparar las comidas para mi familia, mejorar mis habilidades en la cocina italiana, leer más libros, escuchar más música y realmente reflexionar. Pero, obviamente, creo que muchas personas han cambiado debido a la pandemia. Todos sabemos acerca de la gran renuncia, o sea, numerosas personas están dejando sus ciudades, sus países, sus trabajos, sus relaciones. La gente quiere tener éxito, pero quiere evitar perder su alma en el proceso. Pienso que la gente está reconociendo la importancia de compartir con la familia y hacer cosas que los hagan felices. Creo que mucha gente se está despertando.

Entonces, es optimista.

Yo diría que soy un optimista práctico.