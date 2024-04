Rosalía confirma que tuvo un romance con actriz de “Euphoria”: así fue la confesión

"Tuve una relación realmente hermosa, y me abrió mucho en ese sentido", asegura Hunter. Foto: Cortesía

Los rumores eran ciertos: Hunter Schafer y Rosalía mantuvieron una relación de cinco meses en 2019. La responsable de confirmarlo fue la propia actriz en una entrevista con la revista GQ, durante la que reflexionó sobre su futuro profesional una vez acabe la serie ‘Euphoria’ y, de paso, decidió poner punto final a las especulaciones acerca de su amistad con la famosa cantante.

En los últimos años se ha construido toda una teoría en torno a las dos. En la plataforma X (antes Twitter) se publicaron un sinfín de hilos recopilando las pistas que confirmarían su noviazgo secreto: su aparición junta en la semana de la moda de Nueva York en 2019, sus salidas por esa misma ciudad y por Los Ángeles.

Hilo de momentos de Rosalia y Hunter Schafer juntas 💙 pic.twitter.com/XIT17TBEWd — MOTOMAMI TOUR 🦎 (@rosaliaposting) April 2, 2024

A eso, las personas sumaron la dedicatoria que Rosalía le hizo a Hunter en los premios Billboard Women in Music aquel mismo mes diciembre... Sin olvidarse de la canción ‘Tuya’, que los fans de la cantante siempre han creído que hablaba de una noche de pasión entre ellas. Para echar más leña al fuego, Rauw Alejando -el exnovio de Rosalía- aseguró en una de las canciones de su disco ‘Saturno’ que su novia era bisexual.

Hunter rompió su silencio al respecto con el testimonio de la otra parte implicada en esta historia, como ella misma se encarga de recalcar aclarando que lo habían hablado la noche anterior. La actriz y modelo hace estas declaraciones mientras habla de su experiencia trabajando en su primera película, ‘Cuckoo’, que comenzó a rodar en Alemania poco después de vivir una ruptura con su compañero Dominic Fike.

Met gala 2021 juntas pic.twitter.com/vgC9IZ4sUN — MOTOMAMI TOUR 🦎 (@rosaliaposting) April 2, 2024

Los dos se habían conocido precisamente gracias a ‘Euphoria’, cuando Dominic se incorporó al elenco en la segunda temporada, y aunque lo suyo no funcionó -se reconciliaron y volvieron a separarse el año pasado-, su relación le ayudó a superar la desconfianza y el desdén que sentía hacia los hombres en general. “Tuve una relación realmente hermosa, y me abrió mucho en ese sentido”, asegura Hunter.

Antes de Dominic no había establecido ningún vínculo romántico con un hombre, y no se había dado cuenta de que tampoco confiaba en ellos como amigos por experiencias de la vida en general sobre las que no entra a dar detalles. Ahí es cuando sale a relucir el nombre de Rosalía.

Primero, Hunter admite que resultó raro lidiar con la atención mediática que suscitó su romance con Dominic. A pesar de que antes ya había salido con personas conocidos antes, nunca había sido de conocimiento público. Al principio se resiste a aclarar si se está refiriendo o no a la artista española, pero al final acabe admitiéndolo porque, aunque sabe que no es asunto de nadie, es una experiencia bonita que ambas se alegran de compartir.

Ester Exposito con novia.



Dulceida y Alba embarazadas.



Hunter Schafer ha confirmado que salió con Rosalía durante cinco meses.



Twitter estos días es como Disneyland para las bolleras. pic.twitter.com/zsbTiwReFd — WONDER ARAN #RHAENYRA 🖤🐉 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) April 2, 2024

“Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental”, reconoce antes de añadir que siempre considerará a Rosalía parte de su familia. Cómo nació exactamente su romance y por qué se acabó seguirá siendo un misterio. Lo máximo que se anima a contar ella es que tardó varias citas en darse cuenta de que podían ser algo más que amigas.

A día de hoy, Hunter está soltera y espera seguir así un tiempo para lidiar con el dolor provocado por su ruptura con Dominic Fike y por la trágica muerte de su amigo y compañero de reparto Angus Cloud. “Quiero estar bien del todo antes de lanzarme a otra cosa”, concluye.