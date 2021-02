Rossy de Palma, la decadencia según una condesa

La artista española actúa en “Little Birds”, una serie inspirada en los relatos eróticos de Anaïs Nin, en donde los personajes buscan libertad e independencia.

“Little Birds” está inspirada en los relatos eróticos de Anaïs Nin. ¿Cómo es esta adaptación para la televisión?

Lucy Savage (Juno Temple) es la protagonista. Ella, que vive muy bien en Nueva York, viaja en un barco transatlántico en busca del amor y del matrimonio en Tánger (Marruecos), un sitio exótico. Pero su esposo Hugo (Hugh Skinner) no la recibe de la forma que ella esperaba. La serie se desarrolla en 1955, pero no es un drama de época sobre una ingenua en el extranjero, es acerca de una mujer que empieza perdiendo y luego se encuentra en un mundo cautivador.

¿Por qué decidió ser parte del proyecto “Little Birds”?

Anaïs Nin fue una de mis primeras lecturas cuando era joven, así que fue un placer refrescar todo eso. Me puse muy contenta cuando me llamaron, porque esa época, la manera como se filmó y la manera como las mujeres se visten, todo es adorable en 1955. También saber que muchas mujeres estaban involucradas en este proyecto escribiendo, dirigiendo, esto me motivó aún más.

Usted encarna a la condesa Mandrax, ¿qué nos puede decir de su personaje?

La perspectiva de la condesa es muy egoísta, ella tiene mucho poder que utiliza y es un poco perversa. Es una mujer a la que le gusta manipular a la gente y también este poder que tiene, ella posee esta casa, invita a personas a fiestas, es como la reina de Tánger (Marruecos). Me pregunto si ella se escapó de su primer marido… Tal vez, como sea, ella encontró este increíble lugar, porque Tánger en esa época era tan cosmopolita y había mucha gente glamurosa. No sé de dónde vino con todos estos matrimonios de tres o cuatro esposos. Supongo que estaba escapando y tenía muchas cosas que esconder de su pasado.

¿Qué rol tiene la condesa en esa sociedad?

Ella es una prestamista, los intereses son enormes, tienes que devolverle el dinero con muchos intereses. Es una mujer de negocios, una perversa mujer de negocios. Tengo que decir que el equipo es increíble, nos divertimos tanto trabajando juntos, es como sentir algo diferente.

¿Por qué son tan importantes las fiestas que ofrece la condesa?

Hay fiestas comunes y corrientes, donde la gente va y se emborracha o se divierte con la música y el baile. Pero hay otras fiestas que se salen de control, en las que la gente se desnuda, tiene relaciones sexuales y hay orgías. Los personajes de Little Birds son liberados y abiertos, exploran la vida y el sexo, y permito que todas las personas hagan esto en mi casa. Era parte de ese tiempo también, ese tipo de decadencia. La gente que tiene mucho dinero siempre está de fiesta y viajando a otros países, no le importa la moralidad de los otros países, solo se ocupa de lo que quiere y lo que necesita, quiere experimentar. Es egoísta.

¿Cómo es la relación entre su personaje y Lucy, la protagonista?

Ella sabe que Lucy es frágil, la ve como alguien que se acercará muy pronto. No le presta mucha atención en lo absoluto, no está muy interesada en ella… la condesa es muy egoísta, solo se ocupa de cosas que realmente la benefician en algo.