Santiago Rivas, de nuevo en la televisión

Cada noche tiene el reto de conducir un espacio en el que analiza las noticias con calma. Dice que se siente a gusto con el formato, pero que la primera emisión fue, más bien, un “buen pódcast”.

Regresó a la televisión como presentador de “Puntos capitales”. ¿Cómo le fue?

Bien, estuvo chévere. Raro, porque es un formato muy distinto al de Los puros criollos, incluso muy distinto al de En órbita, y es diferente en lo que pensamos inicialmente de Puntos capitales. Siento que logramos configurar algo bueno, sobre todo en lo editorial. El primer programa, para ser honesto, fue un buen pódcast y ahora nos toca ponernos las pilas para que salga un programa de televisión tal como nosotros lo tenemos pensado; que sea no solo preciso en el tratamiento de contenido, sino además entretenido de ver.

En estos momentos la televisión se ha despojado un poco de la perfección que la caracteriza. ¿Cómo es el ajuste técnico?

Es un poco más lo que me gusta. No soy muy dado a hacer lives en el computador, pero siento que es un reto interesante para cualquier presentador hacer un programa que ponga a prueba la elocuencia en un formato tan plano como la pantalla del computador. Ese regreso a lo rudimentario hace que lo esencial, como el uso de la voz, la claridad en las notas y en los análisis, sea más importante. Obliga a la televisión a dar un paso hacia el futuro, porque cada vez tendrían que importar menos las herramientas y el maquillaje, y sí hacer relevante el contenido.

¿Le ayudó “Presunto pódcast” a tener un contexto más informativo?

Pues el asunto de poder hablar de los temas con confianza realmente es algo que saqué de haber sido profesor de colegio. En Los puros criollos jamás usamos teleprómter, ahí era fundamental entender la idea de lo que se estaba hablando para poder improvisar. Presunto pódcast lo que hizo fue volverme a poner en contacto con el mundo noticioso, y eso se refleja tanto en lo bueno como en lo malo del capítulo de estreno de Puntos capitales. Creo que sacamos un buen pódcast, porque me siento muy confiado en los temas que tenemos, pero nos falta el ritmo de la televisión.

Ha ganado varios premios como mejor presentador de entretenimiento. ¿Canal Capital lo escogió como presentador del informativo nocturno para que la gente lo sienta más cercano?

Están buscando que tenga un lenguaje más coloquial, algo que ya existe en el noticiero. Estoy buscando mi punto medio, sin ser exactamente mi yo en Los puros criollos… más bien quiero encontrar cierta mesura. Pienso que lo que buscaban era a alguien más parecido a lo que la gente busca en las plataformas digitales.

Uno de los pilares de “Puntos capitales” es ofrecer herramientas de análisis a la audiencia. ¿Cree que el lenguaje del presentador es clave para que la gente reciba la información de forma más adecuada?

Creo que sí. Cuando un televidente se siente atafagado con información puede perderse. Un claro ejemplo de eso son los medios económicos, como le están hablando a un nicho específico no se preocupan por utilizar un lenguaje que todo el mundo lo entienda. Nuestra apuesta es decirle al espectador ‘vamos a hacer esta tarea juntos’ porque sí estudio los temas, pero es verdad que juntos estamos entendiéndolos. Puntos Capitales no busca la chiva, sino analizar las noticias con calma, que se está volviendo un activo muy importante en estos días de crisis en que la gente está con los pelos de punta.

En “Presunto podcast” analizan y critican, no destructivamente, los medios de comunicación. ¿Cómo ve la labor de los medios en este momento?

Lo que hay es una crisis desatada por una crisis de un modelo de negocios que conecta el negocio de la comunicación y el periodismo. Siento que existe la tentación de una tradición por parte de unos medios de comunicación hacia el público, los modelos de confianza en la veracidad y la honestidad se quedan cortos, y eso se desprende de la percepción de la tradición. Hay muchos temas que los medios tradicionales no están cubriendo, y hay un modelo muy ligado al poder y muy poco ligado a la gente, hasta el punto en que los medios prefieren responder sus problemas financieros con despidos y no con modos creativos de trabajo. Está en riesgo tanto la libertad de prensa como la diversidad de temas y el enfoque.

¿Cómo ha estado su cuarentena o aislamiento preventivo?

Ha estado bien. Mi esposa y yo estamos trabajando. Tenemos una bebé, lo que hizo de nuestra cuarentena un episodio muy afortunado y feliz de la vida. Tener un bebé le da un sentido y propósito completamente renovados y hace que la perspectiva de ciertas cosas cambie. Nosotros estábamos cuidando a la bebé y pasamos de una cuarentena a otra. Seguimos sin salir de casa, entiendo que es un privilegio de clases muy loco, es una cosa que requiere una serie de opciones que la gente no tiene, pero creo que, aunque sea un privilegio, los que no tenemos que salir deberíamos no hacerlo para cuidar a los otros.

¿Extraña algo de la vida antes de la pandemia... va a rescatar algo?

Extraño mucho hacer fiestas, hacer ejercicio y más que cualquier otra cosa jugar fútbol. Quiero rescatar el poner música en bares, voy a hacer unas sesiones de música con el teatro Jorge Eliécer Gaitán, se está terminando de configurar, pero pienso que será algo bonito.

¿Cómo le parece la oferta cultural digital?

Lo principal es verificar que, sea cual sea el formato, o que mientras vamos encontrando el formato traiga consigo réditos y plata para el sector cultural. Lo que más me preocupa es que lo cultural como industria está perdiendo precisamente porque depende de lo presencial. Está bueno el contenido gratuito para que la gente se conecte con lo cultural, pero cuando podamos salir la gente debe tener claro hasta qué punto (la cultura) es un bien fundamental para la vida.