Se aclara malentendido y Cameron Díaz no se retira de la actuación

En una entrevista realizada por The Metro la actriz Selma Blair afirmó que su colega Cameron Díaz “estaba harta” de la industria y se retiraría. Los argumentos serían su agradable vida en pareja y el aprovechamiento del tiempo libre. “No necesita hacer más películas” agregó Blair.

Los medios de comunicación y las redes sociales se revolucionaron al escuchar la noticia y el hecho se reportó a nivel mundial. Cameron Díaz es una de las actrices de comedia más exitosas de Hollywood y aún no se había pronunciado sobre su retiro. La decisión fue inesperada.

Después de que el anuncio se multiplicó, Selma Blair tuvo que aclarar el malentendido por medio de su cuenta de Twitter, "Estaba haciendo una broma en una entrevista". Aclaró que Diaz no se retira y que ella continuará siendo su portavoz, burlándose del gran revuelo que causó su declaración.

️‍ BREAKING NEWS . Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson.