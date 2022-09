“Se sentía incomodidad”: Lina Tejeiro habla sobre su relación con Laura Londoño

La actriz contó que ha tenido que madurar a lo largo de su carrera para evitar ser "insoportable". Foto: Instagram

La famosa actriz colombiana ha estado en los medios nacionales en las últimas semanas gracias a la confirmación de su nuevo romance con el cantante Juan Duque, después de una relación de más de cinco años con el también cantante Andy Rivera.

Lina, aunque en repetidas ocasiones rechazó que esta relación fuera algo real, debido a los rumores que se generaron alrededor de su amistad, mientras estaba en el hospital, confirmó que Juan Duque le había pedido ser su novio.

Pero, a pesar de que su visibilidad en los medios ha estado marcada por su nueva relación, la vida actoral y profesional de Lina Tejeiro también relució en los últimos días gracias a sus declaraciones sobre su relación con sus compañeras de set Mabel Moreno y Laura Londoño.

Lina Tejeiro y su relación con los compañeros de set en “La Ley del Corazón”

La actriz le confesó a ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por Omar Vásquez, que durante las grabaciones de la telenovela que tuvo su primera temporada en el año 2016, se sentía algo de incomodidad.

“¿Para usted fue difícil trabajar con la Londoño?”, preguntó Diva Rebeca a la actriz que reaccionó sorprendida a la pregunta, “no, para mí honestamente, directamente no, pero en el equipo a veces se sentía mucha incomodidad”, afirmó Tejeiro.

Además, dijo que con Mabel Moreno, con quien también compartió set las cosas fluían mucho mejor, refiriéndose a ella como “agua”. “Yo estoy del lado del agua, yo soy del agua y Mabel es agua, Mabel fluye, yo fluyo, Laura de León, nosotras fluimos y como que no tenemos ningún problema con nada, hay personas que a veces son un poco más detallistas y eso las vuelve como ‘piquis’”.

¿Cómo es Lina Tejeiro con sus compañeros?

Durante la entrevista, Lina también aprovechó para contar que ella había cambiado su actitud dentro de los sets y con sus compañeros después de salir de la recordada novela ‘Padres e hijos’ donde participó por más de 8 años.

De acuerdo con la actriz, ella quiere ser recordada como una buena compañera por los demás y una persona con la que es agradable trabajar y por eso, empezó a valorar más las situaciones y a madurar.

“No, a mí me va súper bien, yo no tengo ningún problema con nadie, yo ‘parcho’ con todos, me río con todos. En mi momento fui insoportable y fue cuando estuve en ‘Padres e hijos’ que fue cuando era realmente insoportable, pero, pues, realmente uno madura y todas las situaciones que he vivido me han ayudado a valorar cada cosa que tengo en la vida”, contó Lina Tejeiro.

¿Qué está haciendo Lina Tejeiro en la actualidad?

Hace pocos días la actriz mostró que estaba dejando el país para dedicarse a proyectos profesionales. Por medio de su cuenta de Instagram contó a sus seguidores que estaba volando a Londres, Inglaterra. “Mi gente, ¿qué hacen, cómo van? Yo ando por aquí, volando para Londres. A trabajar”, dijo Lina.

Aunque no se sabe qué tipo de proyecto está gestando en este momento, la actriz se ha dado un espacio para conocer sitios turísticos de la ciudad como el Big Ben y el Parlamento del Reino Unido, donde se tomó fotos.