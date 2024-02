Sebastián Yatra: “Si yo tuviese una relación larga me darían ganas de ser infiel”

Sebastián Yatra. Foto: AFP

Sebastián Yatra habló sobre su vida amorosa en el pódcast de Vicky Martín Berrocal titulado “A solas con”, una conversación abarcó varios temas, pero logró acercarse al corazón del artista, que confesó que solo se ha enamorado dos veces en la vida, de Tini y Aitana.

A sus 29 años confiesa que su percepción del amor es diferente a la que tenía hace unos años, y que ahora tiene más claridad de lo que busca en una persona. “Cuando era más jóven, lo único que me importaba era esa conexión química y lo físico. Ahora estoy en el punto medio. Es importante, pero busco algo más. Si no conecto con tu forma de ser, de tratar a los demás, de ver el mundo o si no tengo cosas en común contigo, me desinteresó bastante rápido porque hay demasiada gente linda en el mundo”, comentó en el pódcast.

También dijo ser una persona enamoradiza, la primera vez que le gustó una niña fue a sus cuatro años. No se acuerda muy bien de su rostro, pero sabe que siendo tan pequeño ella llamó la atención. A sus 21 años tuvo su primera relación “seria” con una mujer llamada Sofía, la musa para su canción “No hay nadie más”, pero el sentimiento no fue tan fuerte como lo que vino después. “¿Enamorarme de verdad? Solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini y Aitana”, afirmó.

Sebastian Yatra y Tini

Los rumores en torno a su relación empezaron a principio de 2019, cuando motivados por la intensa complicidad que derrocharon en duetos como “Quiero volver” y “Cristina confirmaron que el romanticismo de las letras de ambas canciones se aplicaban perfectamente a su relación personal gracias al tímido pero inequívoco beso en los labios que compartieron durante una actuación conjunta en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires de ese año.

“Quiero decirte que estoy orgullosa de vos, de lo trabajador que sos y el corazón que le pones a cada cosa que haces en tu vida. No solo te admiro por tu talento, sino también por la persona que sos. Deseo que todo lo lindo te ocurra y que dios nunca pare de sorprenderte. Te quiero”, esriió Tini en una foto que hizo pública en su perfil de Instagram.

Sin embargo, el romance duró poco más de un año y luego se separaron. “Hola, queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, publicó Yatra en su cuenta de Twitter.

Sebastian Yatra y Aitana

Con Aitana comenzó a salir a principios de 2023, pero dicho romance solo se confirmó en el momento en el que ambos decidieron terminar la relación unos meses después. “Bueno, nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida, pero en este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, señaló el colombiano un día después de que la española diera su primer concierto en Colombia y se le viera notablemente triste.

En el podcast con Berrocal, Yatra confesó que nunca ha estado más de un año con la misma persona y reveló que una de las razones sería la infidelidad. “Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?”, comentó.