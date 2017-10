Selena Gomez tuvo complicaciones con su trasplante de riñón

BANG Showbiz

Selena Gomez compartió nuevos detalles de su trasplante de riñón, el cual recibió de su amiga Francia Raisa. En una entrevista ofrecida al programa Today, la artista comenzó que tras una primera intervención, tuvo que volver a quirófano de manera urgente debido a una serie de complicaciones que comenzaron nada más ser llevada a su habitación de hospital.

"Me rechinaban los dientes, estaba perdiendo la calma. La operación que me tuvieron que hacer duró seis horas, y lo normal son solo dos. Al parecer había un problema con una de las arterias. Me siento muy agradecida de que hubiera gente que sabía qué hacer en esta situación", comentó Gomez en una emotiva entrevista al programa 'Today'.

En la entrevista también estuvo presente Francia Raisa, quien reveló que, en un principio, Selena Gomez se negó a que se realizara siquiera las pruebas para descubrir si era compatible.



Publicación de Instagram de Selena Gomez



"Un día llegó a casa y pude ver que estaba alterada, pero no le pregunté nada porque sabía que no se sentía bien: hubo un momento en que ni siquiera podía abrir una botella de agua. Ahí fue cuando le pregunté qué sucedía, y ella se derrumbó y me lo contó. Me dijo: 'No sé qué voy a hacer, la lista de espera es de más de siete años'. Lo primero que me salió fue: 'Claro que me haré las pruebas'. Yo insistí, llamé a su hermana y le pedí que me diera la información porque quería hacerlo", dijo la también actriz. (Galería Actriz que donó riñón a Selena Gomez muestra con orgullo cicatriz).

"No me atrevía a preguntarle a ninguna de las personas de mi vida. La idea de pedirle a alguien que hiciera algo así me resultaba muy duro. Ella se ofreció voluntaria y lo hizo. Encontrar a alguien que quisiera hacerlo es muy difícil, pero es aún más raro que sea compatible. El hecho de que lo fuera es increíble, no parece real", explicó Selena Gomez.

En su caso, Francia Raisa no ha tratado de ocultar lo duro que resultó tomar la decisión, y lo complicado que resultó para su familia aceptarla, una vez obtuvo los resultados que determinaban que podría ser la donante de Selena.

"Sí, me preocupaba mi salud. Tuve que escribir un testamento, porque no hay ninguna garantía de que vayas a despertar", reconoció la intérprete, cuya madre prefirió no verla hasta después de la operación.

Ahora, Selena Gomez no duda en asegurar que Francia Raisa le salvó la vida: "es que lo hizo. Llegué a un punto en que se trataba de vida o muerte. Resulta muy complicado pensar que así fue o aceptarlo", reconoció. (Galería Selena Gomez y su recuperación tras el trasplante de riñón).