Shakira homenajeó a Carlos Vives en redes con emotivas palabras: “vuela alto”

El artista samario Carlos Vives cumplió 30 años de trayectoria musical y fue homenajeado por Shakira. Foto: Instagram

Este miércoles 20 de abril en la ceremonia anual de los Latin American Music Awards, el artista Carlos Vives fue homenajeado por su trayectoria musical pues recibió el prisma de cristal Latin AMAs Legacy 2023. En la gala, el samario fue reconocido por haber utilizado su trayectoria musical durante 30 años para representar la música del Caribe y demás ritmos andinos. Después del acto, Shakira publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

En la publicación la barranquillera de 46 años felicitó y reconoció la trayectoria musical de Vives, con quien realizó una exitosa colaboración en el año 2017 con La Bicicleta. “Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte”, escribió junto a un video en el cual repasa algunos de los momentos más memorables de la carrera del samario.

La colombiana, también se refirió al valor de visibilizar el folclor del país y la importancia que ha tenido su rol dentro de la industria para representar a los colombianos. “Lo que has hecho por nuestra Colombia no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser (…) Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto,” agregó.

Asimismo, motivó al artista para que siguiera construyendo y reivindicando el nombre de Colombia en el exterior. “Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra! Te quiero amigo, te queremos todos!” concluyó.

Shakira perdió su verificación en Twitter

Desde que la red social Twitter implementó las nuevas medidas en la forma en que las cuentas realizan el proceso de verificación, la red social estipuló que este sólo aplicaría para quienes paguen la suscripción a Twitter Blue de manera Premium a un costo de ocho dólares, es decir, un poco más de $36.100 pesos al cambio actual.

Con estos nuevos cambios, una de las perjudicadas fue Shakira quien perdió la insignia azul en la red social, al igual que Rosalía, Cristiano Ronaldo y Halle Barry, lo cual llevó a que los seguidores de la barranquillera se pronunciaran al respecto en contra de Elon Musk, dueño de la aplicación.

“¿Será Shakira?” “Qué ridículo, Twitter cada vez peor”, “Twitter no perdona, los artistas deben pagar la insignia de verificación”, “Ojalá Shakira se una a la resistencia y no le pague a Elon Musk el chulito azul”, comentaron los internautas.

