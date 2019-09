Shakira: "No, la política no me tienta en absoluto"

BANG Showbiz

La artista colombiana habló también sobre lo duro que le resulta pasar un largo tiempo sin ver a sus hijos y dio detalles sobre la forma en que se reparte las tareas domésticas con su esposo Gerard Piqué.

Shakira habló sobre su relación con el futbolista Gerard Piqué. Cortesía