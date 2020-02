¿Shakira se vistió como su personaje de "Zootopia" en el Super Bowl?

CulturaOcio - Europa Press

Shakira y Jennifer Lopez conquistaron al público de la Super Bowl LIV con ritmos latinos durante el intermedio de la final de la NFL, celebrada en el Hard Rock Stadium de Miami. Pero la artista causó furor también entre los fans gracias a un guiño que hizo a la cinta animada Zootopia, en la que participó poniéndole voz a uno de los personajes.

Mientras cantaba temas míticos como She Wolf o Whenever, Wherever, Shakira mostró un atuendo que a buena parte del público le sonó familiar. La cantante de Barranquilla llevaba una falda y un top de color rojo escarlata, acompañado de unas botas del mismo color. El traje era idéntico al de Gazelle, su personaje en Zootopia. (Lea: Swing Latino, el espectáculo detrás de Jennifer Lopez en el Super Bowl)

En el clásico Disney, Shakira interpretaba a una diva de la música que apoyaba a los animales carnívoros cuando empezaron a suceder noticias negativas relacionadas con ellos. El filme terminaba con un macro-concierto en el que la gacela dejaba al público atónito.

Como si de un homenaje se tratase, la artista de 43 años reprodujo no solo el vestido, sino parte de la coreografía de Gazelle, un guiño que no pasó desapercibido para los fans, causando furor en las redes sociales.

I had to sketch Gazelle in a Shakira halftime show pose ^_^ pic.twitter.com/sVieQ7Upk7 — FtK (@FtK_Artist) February 3, 2020