Shannen Doherty espera tratamiento que cure su cáncer: “No he terminado de amar”

Uno de los papeles icónicos de Shannen Doherty es el de Brenda Walsh en la serie de televisión Beverly Hills 90210. Foto: GettyImages

La actriz estadounidense Shannen Doherty, reconocida por su actuación en producciones como “Beverly Hills 90210” y “Hechizadas”, confesó a través de su podcast que espera resistir un tiempo para que más adelante, máximo en cinco años, pueda someterse a un tratamiento que de por terminado el cáncer que padece y que se encuentra en etapa terminal.

“Siempre hablo del hecho de que sólo tenemos que exprimir otros tres a cinco años, y entonces habrá terapia de células T o habrá esto. Va a haber muchas más opciones que darán otros cinco años. Luego, en esos cinco años, hay todo otro grupo de opciones, y finalmente habrá una cura”, aseguró en el más reciente capítulo de su podcast “Reuters”, que tuvo como invitado a su oncólogo Lawrence Piro.

En la conversación también le agradeció a su médico por haberla invitado a un paseo yate en la que el galeno destacó su valentía pese a la enfermedad. “Me invitaste a un increíble yate junto a tu familia. Era algo que estaba en mi lista de deseos”, le dijo Doherty, a lo que Piro respondió que “saltó desde todos los niveles del yate, incluso el más alto. Shannen no tiene miedo”.

Pese a los altibajos que ha sufrido en el proceso de su enfermedad, ha puesto un actitud positiva que ha manifestado en varias ocasiones en su programa. La actriz de 52 años también ha profesando su espiritualidad y es una de las razones por las que tiene su podcast, puesto que cree que de esa forma puede impactar a más personas, crear consciencia e incluso recaudar dinero para otros necesitados.

La estadounidense fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 2015. Luego se sometió a una mastectomía, quimioterapia y radiación, de la que dos años después entró en remisión. En 2019 reveló que la enfermedad había vuelto y al año siguiente su diagnóstico fue de “cáncer metastásico en etapa 4″, del que luego reveló que se había sometido a una cirugía para extirpar un tumor cerebral.

La etapa terminal del cáncer de Shannen Doherty

Doherty ha manifestado anteriormente que luego de que regresara el cáncer de mama se ha extendido a otros órganos como el cerebro, sin embargo, su actitud frente a la enfermedad sigue optimista. Así mismo, espera participar en ensayos clínicos en cuanto aparezcan nuevos tratamientos. De esta manera también gurda fe en el desarrollo científico para que definitivamente logre curar su enfermedad.

“Rezo. Me despierto y me acuesto agradeciendo a Dios, rogando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Esto me conecta con un poder superior y la espiritualidad. Mi fe es mi mantra. Mi vida hasta este momento me estaba preparando para lo que Dios me tiene aquí para lograr. No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, aseguró la norteamericana.