“Si opiné de política me arrepiento”: Jessi Uribe dejó de ser ‘uribista’

El cantante de música popular se ha pronunciado con un mensaje en Instagram asegurando que se arrepiente de hablar de política y afirmó que le duele lo que está ocurriendo con las marchas en Colombia.

El cantante de música popular Jessi Uribe escribió un mensaje, que publicó en sus historias de Instagram y posteriormente en su perfil, en el que aseguró que no es petrista, ni uribista o duquista, que por el contrario le duele la guerra. Sin embargo, estableció que su fin no es enviar un mensaje a través de opiniones políticas, sino con su música.

Asimismo, el artista ofreció una disculpa a sus seguidores si en algún momento opinó de política, ya que afirmó que se arrepiente.

En el mismo mensaje estableció que es un “soy un hombre que tiene a Dios en el corazón, que nací para ayudar y no para hacer daño, tengo un corazón bonito y no me lo voy a dejar dañar por malas energías”, afirmó el artista.

Ante esta publicación, diversos comentarios se han generado, hay quienes le han dicho que la idea del pronunciamiento por parte de los artista es para que la situación sea conocida a nivel internacional, mientras que otros le han dado ánimo y reafirmado lo que dijo el artista.

Muchos se han sorprendido por la reciente declaración del artista, ya que hace algunos meses, el cantante había afirmado en una entrevista que se consideraba “uribista”.

Para algunos usuarios fue llamativo que el cantante aseguró que no es uribista, pero el año pasado en una entrevista manifestó su admiración por el expresidente Álvaro Uribe. “No me importan las cosas que dicen sobre él… Le diría que vuelva a ser presidente”, dijo en su momento. Hoy, su opinión es distinta.